تیاگو در دوراهی جنجالی اسپانیا و شیرهای اطلس

به گزارش ایلنا، تیاگو پیتارک در حال حاضر همراه با تیم ملی زیر ۱۹ سال اسپانیا در رقابت‌های قهرمانی اروپا حضور دارد. لاروخا این شنبه در دیدار فینال به مصاف آلمان خواهد رفت؛ تیمی که پیش از این در مرحله گروهی با نتیجه ۴-۰ شکستش داده بود. این هافبک جوان در گفتگو با برنامه رادیویی معروف «ال لارگرو» درباره آینده خود در رده ملی صحبت کرد.

تیاگو گفت: "در ماه مارس می‌توانستم به تیم زیر ۲۱ سال بروم، اما ترجیح دادم در این گروه بمانم؛ شما باید قدم به قدم پیش بروید. اگر دلا فوئنته مرا به تیم بزرگسالان دعوت کند، یک رویا خواهد بود. مراکش؟ اول باید شنبه پیروز شویم و بعد در آینده هر چه خدا بخواهد. من بسیار آرام هستم. این موضوع را بسیار دور می‌بینم؛ ابتدا اینجا با زیر ۱۹ ساله‌ها هستم و هر چه پیش آید، خوش آید. من اینجا خیلی خوشحالم."

او درباره عملکرد خود و حضور در رئال مادرید ادامه داد: "بازی در تیم اصلی نسبت به حضور در کاستیا به شما اعتماد به نفس بیشتری می‌دهد. شرایط برای من خوب پیش می‌رود، اما مهم‌تر از همه این است که تیم برنده می‌شود و ما اعتماد به نفس بالایی داریم. پست مورد علاقه؟ برایم فرقی نمی‌کند. می‌توانم به عنوان شماره ۸، شماره ۱۰ یا یک هافبک دفاعی بازی کنم."

شگفتی بزرگ پدیده رئال در تمرینات

او در خصوص حضور در تیم اصلی رئال مادرید گفت: "شما زمان زیادی برای فکر کردن ندارید، چرا که هر سه بازی یک‌بار به میدان می‌روید. اما بیش از هر چیز، من از تجربه حضور در کنار بهترین بازیکنان جهان لذت می‌برم. با الگوهایم که همیشه آن‌ها را از تلویزیون تماشا می‌کردم. چه کسی مرا شگفت‌زده کرده است؟ مشخصاً امباپه و وینیسیوس در هر مسابقه‌ای چشمگیر هستند، اما در تمرینات، من می‌گویم بلینگام."

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