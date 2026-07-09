شکار پنهانی دکو از وستفالن
توافق نهایی بارسا با غول سرعت دورتموند
کریم آدیمی، مهاجم ملیپوش و سرعتی بوروسیا دورتموند برای پیوستن به بارسلونا به توافق شخصی کامل رسیده است و اکنون تنها نهایی شدن توافق مالی میان دو باشگاه باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، هانسی فلیک حتی پیش از آغاز مسابقات پیشفصل میتواند با یک سورپرایز بزرگ مواجه شود. بر اساس گزارش رسانه «جیجانتس»، دکو در آستانه نهایی کردن قرارداد جذب کریم آدیمی، مهاجم آلمانی بوروسیا دورتموند قرار دارد. همین منابع اشاره میکنند که توافق با بارسلونا به لطف مداخله و تماس مستقیم سرمربی آلمانی عملاً تمامشده است؛ چرا که گفته میشود فلیک پیش از این با بازیکن صحبت کرده تا پروژه باشگاه و برنامههایی را که در صورت پیوستن او به بارسا در سر دارد، برایش تشریح کند.
از سوی دیگر، گزارشها حاکی از آن است که دکو پیش از این پیشنهاد رسمی خود را به باشگاه آلمانی ارائه داده است؛ با توجه به اینکه قرارداد این بازیکن در ژوئن ۲۰۲۷ به پایان میرسد، این بدان معناست که او میتواند سال آینده به عنوان بازیکن آزاد و رایگان جدا شود.
از بمب گوردون تا اصرار برای صید خولیان آلوارز
هیچ شکی وجود ندارد که این یک شاهکار تمامعیار برای خط حملهای خواهد بود که پیش از این با جذب آنتونی گوردون، مهاجم انگلیسی و پس از پرداخت ۷۰ میلیون یورو به نیوکاسل تقویت شده است. این در حالی است که باشگاه بارسلونا همچنان بر جذب خولیان آلوارز آرژانتینی پافشاری میکند؛ آن هم پس از ارائه پیشنهاد اولیه ۱۰۰ میلیون یورویی که توسط اتلتیکو مادرید رد شد.
آدیمی (۲۴ ساله) یک وینگر چندپسته و همهفنحریف است که میتواند در هر دو جناح بازی کند، اگرچه در سالهای اخیر بیشتر بازی در سمت چپ را ترجیح داده است. سرعت ویرانگر و توانایی بالا در به هم ریختن خطوط دفاعی حریفان، در کنار غریزه گلزنی، از نقاط قوت اصلی او به شمار میروند. او در طول چهار فصل حضورش در بوروسیا دورتموند، ۳۶ گل در ۱۴۶ بازی به ثمر رسانده است.
قربانیان بزرگ ورود ستاره آلمانی
آمدن آدیمی باعث میشود که رونی باردغجی، بازیکن سوئدی، عملاً هیچ شانسی برای پیدا کردن زمان بازی در ترکیب تیم نداشته باشد و باشگاه به دنبال راهی برای خروج او، چه به صورت قرضی و چه دائمی، خواهد بود. این انتقال همچنین رافینیا را در موقعیت دشوار و عجیبی قرار میدهد، هرچند که این بازیکن برزیلی و ستاره آلمانی جدید توانایی بازی در هر دو جناح زمین را دارند.