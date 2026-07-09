شلیک مافوق صوت کیلیان در جام جهانی رکوردها را شکست

به گزارش ایلنا، با آغاز مسابقات مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی، ارقام و آمارهای ثبت‌شده در مقایسه با دوره‌های گذشته کاملاً بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده است. استادیوم‌ها با میانگین اشغال ۹۹.۷ درصدی صندلی‌ها تقریباً با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند و تا این جای کار بیش از ۶.۲۵ میلیون هوادار در ورزشگاه‌ها حضور یافته‌اند.

بر اساس داده‌های رسمی فیفا، میزان تعامل دیجیتالی مخاطبان نیز بسیار بالا بوده است؛ از جمله ثبت آمار خیره‌کننده ۲۰ میلیارد بازدید ویدیو در پلتفرم‌های مختلف فیفا.

در بخش داده‌های مربوط به عملکرد انفرادی بازیکنان، یوری تیلمانس (بلژیک) با طی کردن مسافت ۶۱.۸ کیلومتر، بیشترین مسافت را در این جام جهانی پوشش داده است. کیلیان امباپه (فرانسه) نیز سریع‌ترین استارت انفجاری را با سرعت ۳۷.۶ کیلومتر بر ساعت به نام خود ثبت کرد. طبق اعلام فیفا، این سرعت از حد مجاز تردد خودروها در برخی مناطق شهری نیز فراتر می‌رود! در همین حال، پاپ گی (سنگال) با شلیکی به سرعت ۱۳۱.۹ کیلومتر بر ساعت، سریع‌ترین شوت داخل چارچوب را به ثبت رسانده است.

این‌ها بخشی از جذاب‌ترین و جالب‌ترین واقعیت‌ها درباره این جام جهانی هستند:

در میان هشت تیم باقی‌مانده در گردونه رقابت‌ها، چهار تیم پیش از این سابقه بالا بردن جام جهانی را دارند: آرژانتین، انگلستان، فرانسه و اسپانیا. مراکش به نخستین تیم آفریقایی تاریخ تبدیل شد که برای دومین بار به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود می‌کند؛ دستاوردی که آن‌ها پیش از این در سال ۲۰۲۲ نیز به آن رسیده بودند. نروژ برای اولین بار در تاریخ خود به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافته است، در حالی که سوئیس برای نخستین بار از سال ۱۹۵۴ به این مرحله صعود می‌کند.

از شاهکار مسی تا جاودانگی انزو فرناندز

در مجموع ۹۶ مسابقه برگزار شده در جام جهانی ۲۰۲۶، ۲۸۰ گل به ثمر رسیده است که میانگین ۲.۹۲ گل در هر بازی را نشان می‌دهد. تیم ملی آرژانتین با ثبت ۱۴ گل، در صدر جدول گلزن‌ترین تیم‌های جام قرار دارد. در هشت مسابقه مرحله یک‌هشتم نهایی نیز ۲۳ گل به ثمر رسید که میانگین ۲.۸۸ گل در هر دیدار را ثبت می‌کند. لیونل مسی (آرژانتین) با ۲۱ گل در صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی فیفا تکیه زده است و پس از او کیلیان امباپه (فرانسه) با ۱۹ گل در رتبه دوم قرار دارد. گل پیروزی‌بخش انزو فرناندز در جریان مسابقه آرژانتین و مصر، سه‌هزارمین گل تاریخ مسابقات جام جهانی بود.

تا اینجای جام جهانی، در مجموع ۲۵۹ کارت زرد نشان داده شده (میانگین ۲.۷۰ کارت در هر بازی) و ۱۴ اخراج نیز به ثبت رسیده است (میانگین ۰.۱۵ اخراج در هر مسابقه).

مسی (آرژانتین) هشت گل به ثمر رسانده، در حالی که امباپه (فرانسه) و هالند (نروژ) هر کدام هفت گل وارد دروازه حریفان کرده‌اند. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی است که سه بازیکن در یک دوره از مسابقات، هر کدام هفت گل یا بیشتر به ثمر می‌رسانند. امباپه در همین حال، رکورد گلزنی خود در مسابقات مرحله حذفی جام جهانی را به عدد ۱۱ رساند و از تمام بازیکنان دیگر پیشی گرفت.

یوری تیلمانس (بلژیک) با ۶۱.۸ کیلومتر، بیشترین مسافت را در جام جهانی دویده است. تیموتی کاستانیه (بلژیک) رکورد بیشترین مسافت طی‌شده در یک مسابقه واحد را با آمار ۱۶.۲۹ کیلومتر به نام خود ثبت کرد. امباپه (فرانسه) نیز سریع‌ترین استارت را با سرعت ۳۷.۶ کیلومتر بر ساعت ثبت نمود.

تیم ملی آرژانتین با ۳,۴۴۶ پاس که ۳,۱۴۶ مورد از آن‌ها موفقیت‌آمیز بوده، در رتبه‌بندی پاس‌ها پیشتاز است. تا به امروز، در مجموع ۳,۲۸۲ ارسال سانتر موفق ثبت شده که تیم ملی کانادا با ۱۵۸ سانتر در این زمینه جلوتر از سایرین است.

هجوم ۶ میلیون هوادار به ورزشگاه‌ها و ثبت رکورد تاریخی

تا امروز، در مجموع ۱,۲۴۸ بازیکن از ۴۸ کشور مختلف در این تورنمنت شرکت کرده‌اند که از این تعداد، ۱,۰۲۹ بازیکن حداقل در یک مسابقه به میدان رفته‌اند. از میان این بازیکنان، ۹۱۶ نفر به عنوان یار تعویضی وارد زمین شدند که میانگین ۴.۷۷ تعویض در هر مسابقه را ثبت می‌کند.

در مجموع ۶,۲۵۹,۵۸۴ نفر تا پایان مرحله یک‌هشتم نهایی در استادیوم‌ها حضور یافتند که نشان‌دهنده نرخ اشغال فوق‌العاده ۹۹.۷ درصدی صندلی‌های موجود و میانگین حضور ۶۵,۲۰۴ تماشاگر در هر مسابقه است. بالاترین آمار حضور تماشاگران در این تورنمنت در استادیوم اکستادیا سیوداد دِ مخیکو (ورزشگاه آزتکا مکزیکو سیتی) با حضور ۸۰,۸۲۴ هوادار در جریان پنج مسابقه از جام جهانی ۲۰۲۶ به ثبت رسید که مجموع تماشاگران آن در این بازی‌ها به ۴۰۴,۱۲۰ بازدید رسید.

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