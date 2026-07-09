شوامنی در آستانه امضای قرارداد کهکشانی تا ۲۰۳۱

به گزارش ایلنا، اورلین شوامنی در یک‌قدمی تمدید قرارداد خود با رئال مادرید قرار دارد. بر اساس گزارش AS ، مدیریت باشگاه در هیچ مقطعی، حتی با وجود ابراز علاقه چند باشگاه مختلف، به خروج احتمالی این بازیکن فرانسوی فکر نکرده است.

طی ساعات گذشته، همان‌طور که فابریتزیو هاوکینز، روزنامه‌نگار مطرح گزارش داده است، تماس‌ها میان این بازیکن و رئال مادرید شدت یافته است. اگر مشکل غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، مذاکرات میان باشگاه و بازیکن شامل توافقی برای یک قرارداد جدید تا سال ۲۰۳۱ خواهد بود.

حضور مداوم این هافبک فرانسوی در رئال مادرید هیچ ارتباطی با آمدن ژوزه مورینیو ندارد. این یک تصمیم استراتژیک از سوی باشگاه است که او را بازیکنی ضروری و حیاتی برای آینده تیم مادریدی می‌داند.

با وجود تمام شایعاتی که به جدایی احتمالی او اشاره داشتند و ظهور تیم‌هایی که علاقه‌مند به جذب او بودند، رئال مادرید کاملاً این موضوع را روشن کرده که شوامنی فروشی نیست. در حالی که اغلب گفته می‌شود هر بازیکنی در این باشگاه یک برچسب قیمت دارد، اما این قاعده در مورد این بازیکن صدق نمی‌کند.

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