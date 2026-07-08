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با واگذاری و انتقال آلومینیوم دوباره مخالفت شد

با واگذاری و انتقال آلومینیوم دوباره مخالفت شد
کد خبر : 1810623
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نماینده اراک در مجلس تاکید کرد باشگاه آلومینیوم اراک باید در فصل آینده هم با همین نام و برای همین شهر به میدان برود.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آلومینیوم اراک پس از 6 فصل حضور در لیگ برتر با شرایط عجیبی مواجه است و تکلیف مدیریت، تیمداری، شروع تمرینات و ... مشخص نیست و همین مسئله موجب شده تا بازیکنان این تیم نیز وضعیت نامشخصی داشته باشند و هر بازیکنی هم که سعی در دریافت رضایت‌نامه و جدایی دارد، نمی‌داند باید با چه کسی مذاکره داشته باشد.

در این شرایط که بحث واگذاری تیم آلومینیوم به بخش خصوصی یا تغییر مالکیت و مدیریت در این باشگاه وجود دارد، سید محمد جمالیان، نماینده اراک در مجلس در این باره اظهار نظر کرد.

این نماینده مجلس در توئیتی نوشت: باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک سرمایه ورزشی مردم استان مرکزی است و به هیچ وجه موضوع واگذاری آن، چه به مالک دیگر و چه به استانی دیگر، قابل قبول نیست.

او ادامه داد: همه مسؤولان استان، با اتفاق‌نظر و هم‌صدایی، بر حفظ این باشگاه در استان مرکزی تأکید دارند و اجازه نخواهند داد این سرمایه ارزشمند از مردم استان جدا شود.

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای حفظ باشگاه آلومینیوم اراک و صیانت از حقوق هواداران و مردم استان به کار گرفته خواهد شد.

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