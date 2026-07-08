آیا جام جهانی ۲۰۲۶ به سود آرژانتین مهندسی شده است؟

به گزارش ایلنا، پیروزی جنجالی آرژانتین برابر مصر در مرحله یک‌هشتم نهایی، جرقه تازه‌ای برای این بحث‌ها بود. رد نشدن گل پیروزی انزو فرناندز و همچنین مردود اعلام شدن گل زودتر مصطفی زیکو، اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت؛ تا جایی که زیکو پس از پایان مسابقه مدعی شد نتیجه این رقابت از پیش تعیین شده بوده است.

تلگراف تأکید می‌کند هیچ سند یا مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد، اما همین اتفاق کافی بود تا نظریه‌های توطئه درباره مسیر آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی دوباره داغ شود. این در حالی است که پیش از این نیز اظهارات دونالد ترامپ درباره لغو محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، بحث‌هایی را درباره سلامت رقابت‌های جام جهانی به وجود آورده بود.

فرار مسی از کارت قرمز

یکی از مهم‌ترین محورهای این ادعاها به دیدار نخست آرژانتین مقابل الجزایر بازمی‌گردد. هرچند لیونل مسی در آن مسابقه با هت‌تریک خود رکورد بیشترین گل تاریخ جام جهانی را تکرار کرد، اما بسیاری معتقد بودند او باید پیش از ثبت این رکورد از زمین اخراج می‌شد.

در دقیقه ۳۲ مسابقه، مسی در برخوردی با عیسی ماندی استوک کفش خود را روی پای مدافع الجزایر کشید، اما شیمون مارسینیاک، داور لهستانی مسابقه، نه خطایی اعلام کرد و نه داور ویدئویی این صحنه را مستحق کارت قرمز دانست.

با این حال، کارشناسان زیادی با این تصمیم موافق نبودند. ندوم اونوها، مدافع سابق منچسترسیتی، در شبکه ESPN گفت: «به نظر من این صحنه قطعاً کارت قرمز داشت. مسی خودش هم می‌دانست ممکن است به خاطر این حرکت اخراج شود.»

الخاندرو مورنو، مهاجم سابق ونزوئلا، نیز اظهار کرد: «این صحنه صددرصد کارت قرمز بود و مسی باید اخراج می‌شد.»

این بحث زمانی پررنگ‌تر شد که فولارین بالوگون به دلیل خطایی مشابه مقابل بوسنی و هرزگوین مستقیماً از زمین اخراج شد و قرار بود بازی مرحله حذفی برابر بلژیک را از دست بدهد؛ محرومیتی که در نهایت با تصمیم فیفا لغو شد.

آرژانتین؛ یکی از کم‌اخطارترین تیم‌های جام

یکی دیگر از موضوعاتی که مورد توجه منتقدان قرار گرفته، تعداد کم کارت‌های دریافتی آرژانتین است.

آرژانتینی‌ها در دیدار مقابل الجزایر با وجود انجام ۱۳ خطا، حتی یک کارت هم دریافت نکردند. در بازی دوم برابر اردن نیز همین اتفاق تکرار شد؛ در حالی که حریف با وجود خطاهای کمتر، سه کارت زرد گرفت.

در دیدارهای مقابل اتریش و کیپ‌ورد نیز وضعیت انضباطی دو تیم تقریباً برابر بود. همچنین در مسابقه جنجالی برابر مصر، تا پیش از گل دقیقه‌های پایانی انزو فرناندز هیچ بازیکنی از دو تیم کارت نگرفته بود و پس از آن، چهار بازیکن مصر و همچنین حسام حسن، سرمربی این تیم، در مدت کوتاهی با کارت داور جریمه شدند.

طبق آمار، آرژانتین در میان هشت تیم راه‌یافته به مرحله یک‌چهارم نهایی، با وجود اینکه چهارمین تیم از نظر تعداد خطاهاست، تنها سه کارت دریافت کرده و از این نظر دومین تیم کم‌اخطار مسابقات محسوب می‌شود.

اظهارنظر اینفانتینو هم جنجال‌ساز شد

پس از پیروزی دشوار آرژانتین برابر کیپ‌ورد، اظهارات جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، نیز به این بحث‌ها دامن زد.

او در گفت‌وگو با تلویزیون آرژانتین ضمن تبریک به این تیم گفت که در طول مسابقه «رنج کشیده است»، اما بلافاصله توضیح داد منظورش «همه ما بی‌طرف‌ها» بوده که از هر دو تیم حمایت می‌کردیم.

با این حال، همین جمله نیز از سوی برخی کاربران به‌عنوان نشانه‌ای از جانبداری فیفا تعبیر شد.

داوران آرژانتینی برای بازی فرانسه

یکی دیگر از موضوعات جنجالی، انتخاب تیم داوری دیدار فرانسه و مراکش در مرحله یک‌چهارم نهایی بود.

فیفا اعلام کرد هر پنج عضو تیم داوری این مسابقه از آرژانتین هستند؛ تصمیمی که در فضای مجازی واکنش‌های فراوانی به همراه داشت، زیرا فرانسه از نگاه بسیاری جدی‌ترین رقیب آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی محسوب می‌شود.

پست مربوط به معرفی این داوران در شبکه اجتماعی ایکس بیش از ۳۲ میلیون بار دیده شد؛ موضوعی که هم‌زمانی آن با دیدار جنجالی آرژانتین و مصر نیز به افزایش واکنش‌ها کمک کرد.

قرعه‌ای که به سود مدافع عنوان قهرمانی بود

انتقادها تنها به داوری محدود نمی‌شود. حتی پیش از آغاز مسابقات نیز برخی معتقد بودند فیفا با نحوه سیدبندی، شرایط مطلوبی برای آرژانتین فراهم کرده است.

بر اساس تصمیم فیفا، آرژانتین، اسپانیا، فرانسه و انگلیس تا پیش از مرحله نیمه‌نهایی امکان رویارویی با یکدیگر را نداشتند؛ مشروط بر اینکه صدرنشین گروه‌های خود شوند.

در نتیجه، آرژانتین در گروهی نسبتاً آسان قرار گرفت و سپس در مرحله بعد نیز احتمالاً با یکی از تیم‌های اروگوئه، عربستان یا کیپ‌ورد روبه‌رو می‌شد.

این نخستین بار نیست

تلگراف یادآور می‌شود این نخستین باری نیست که قهرمانی آرژانتین با چنین ادعاهایی همراه می‌شود.

پس از قهرمانی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۲، لوئیس فن‌خال، سرمربی وقت هلند، مدعی شد برخی اتفاقات آن مسابقات از قبل برنامه‌ریزی شده بود.

او در مراسم اهدای جوایز اردویژه ۲۰۲۳ گفت: «وقتی می‌بینید آرژانتین چگونه گل می‌زد و بعضی بازیکنانش بدون مجازات از برخی رفتارها عبور می‌کردند، به نظرم همه چیز از قبل طراحی شده بود.»

وقتی از او پرسیدند منظورش این است که «مسی باید قهرمان جهان می‌شد؟» پاسخ داد: «بله، همین‌طور فکر می‌کنم.»

تلگراف تأکید می‌کند تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نشده است.

سابقه تاریخی این اتهام‌ها

این گزارش در ادامه به جام جهانی ۱۹۷۸ نیز اشاره می‌کند؛ رقابت‌هایی که آرژانتین در دوران حکومت نظامی به قهرمانی رسید.

پیروزی ۶ بر صفر مقابل پرو که صعود آرژانتین به فینال را قطعی کرد، همان زمان با شائبه‌های زیادی همراه شد. سال‌ها بعد، یک سناتور پرویی مدعی شد میان حکومت‌های دو کشور توافقی سیاسی برای این نتیجه وجود داشته است؛ ادعایی که هرگز به اثبات نرسید.

تلگراف همچنین به جام جهانی ۱۹۹۰ اشاره می‌کند؛ جایی که برانکو، مدافع برزیل، بعدها مدعی شد در جریان دیدار مقابل آرژانتین از بطری آبی نوشیده که ماده‌ای در آن وجود داشته است. سال‌ها بعد کارلوس بیلاردو، سرمربی وقت آرژانتین، درباره این ماجرا گفت: «نمی‌گویم چنین اتفاقی نیفتاده است.»

با وجود مطرح شدن این ادعاها، فیفا هیچ‌گاه اقدامی رسمی در این خصوص انجام نداد.

در پایان، تلگراف بار دیگر تأکید می‌کند که هیچ مدرک معتبری برای اثبات ادعاهای مطرح‌شده درباره مهندسی مسابقات به سود آرژانتین وجود ندارد و تمام موارد مطرح‌شده، صرفاً مجموعه‌ای از ادعاها، گمانه‌زنی‌ها و نظریه‌های توطئه هستند که پس از اتفاقات اخیر دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند.

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