به گزارش ایلنا، علیرضا جعفرپور با انتشار متنی در صفحه شخصی خود، پایان همکاری‌اش با باشگاه شمس‌آذر قزوین را اعلام کرد.

این دروازه‌بان با انتشار پیام خداحافظی، از هواداران شمس‌آذر بابت حمایت‌هایشان قدردانی کرد و به حضور خود در جمع شاگردان وحید رضایی پایان داد.

با این اتفاق، جدایی جعفرپور از شمس‌آذر قطعی شده و او از این پس به عنوان بازیکن آزاد می‌تواند درباره مقصد بعدی خود تصمیم‌گیری کند. هنوز باشگاه آینده این دروازه‌بان به صورت رسمی مشخص نشده است.

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