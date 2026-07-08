دروازه بان بایرن مونیخ راهی بشیکتاش ترکیه شد

به گزارش ایلنا، باشگاه بشیکتاش با جذب دروازه‌بان بایرن مونیخ، یکی از مهم‌ترین خریدهای تابستانی خود را نهایی کرد؛ گلری که پس از سال‌ها حضور در آلمان، فصل تازه‌ای از دوران حرفه‌ای‌اش را در سوپرلیگ ترکیه آغاز می‌کند.

پس از هفته‌ها گمانه‌زنی، باشگاه بشیکتاش به طور رسمی از جذب الکساندر نوبل، دروازه‌بان 29 ساله بایرن مونیخ، خبر داد تا این گلر آلمانی فصل آینده را با پیراهن عقاب‌های سیاه سپری کند.

نوبل در سال 2020 پس از پایان قراردادش با شالکه به صورت آزاد راهی بایرن مونیخ شد، اما هرگز نتوانست جایگاهی ثابت در ترکیب این تیم پیدا کند. او در سال‌های اخیر به صورت قرضی برای موناکو و سپس اشتوتگارت به میدان رفت و سه فصل گذشته را در ترکیب اشتوتگارت سپری کرد.

مسئولان اشتوتگارت علاقه زیادی به حفظ این دروازه‌بان داشتند، اما به دلیل دستمزد بالای او موفق به نهایی کردن انتقال دائمی نشدند.

با بازگشت نوبل به بایرن، شرایط به سود او نبود. حضور مانوئل نویر، یوناس اوربیگ و اسون اولرایش باعث شده بود که او جایی در برنامه‌های باشگاه نداشته باشد و در نهایت تصمیم به جدایی بگیرد.

مکس ایبرل، عضو هیئت‌مدیره ورزشی بایرن مونیخ، پس از رسمی شدن این انتقال گفت: "الکساندر نوبل دروازه‌بان بسیار خوبی است که طی سال‌های حضورش در بایرن، موناکو و اشتوتگارت روند پیشرفت قابل توجهی داشته و توانسته جایگاهش را تثبیت کند. حالا او می‌خواهد گام بعدی دوران حرفه‌ای خود را در بشیکتاش بردارد. برایش بهترین آرزوها را داریم."

نوبل در نخستین فصل حضورش در بایرن مونیخ موفق شد همراه این تیم قهرمانی بوندس‌لیگا، جام باشگاه‌های جهان، سوپرجام اروپا و سوپرجام آلمان را تجربه کند، هرچند در آن فصل تنها چهار بار فرصت حضور در میدان را به دست آورد.

این دروازه‌بان آلمانی امیدوار است در بشیکتاش، پس از سال‌ها حضور در سایه مانوئل نویر، بار دیگر به عنوان یک شماره یک ثابت بدرخشد و نقش مهمی در اهداف این تیم برای فصل جدید فوتبال ترکیه ایفا کند.

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