غلامرضا ثابتایمانی به سپاهان بازگشت
غلامرضا ثابتایمانی پس از پایان همکاری با ملوان بندرانزلی، با پذیرش پیشنهاد سپاهان بار دیگر به جمع طلاییپوشان اصفهانی بازگشت و شاگرد محرم نویدکیا شد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا ثابتایمانی پس از یک فصل حضور در ملوان بندرانزلی، از این تیم جدا شد و فصل آینده پیراهن سپاهان را بر تن خواهد کرد.
این هافبک ۲۶ ساله به پیشنهاد باشگاه سپاهان پاسخ مثبت داده و با نهایی شدن توافق، به جمع شاگردان محرم نویدکیا اضافه شده است.
ثابتایمانی پیش از این به مدت دو فصل در تیمهای پایه سپاهان حضور داشت و حالا پس از هشت سال بار دیگر به این باشگاه بازگشته تا نخستین تجربه خود در تیم بزرگسالان طلاییپوشان را پشت سر بگذارد.
این هافبک در سالهای گذشته سابقه حضور در تیمهای پارس جنوبی جم، نیروی زمینی، پیکان و ملوان بندرانزلی را در کارنامه خود ثبت کرده و اکنون فوتبالش را در سپاهان دنبال خواهد کرد.