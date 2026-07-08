یاسر آسانی در استقلال ماندنی شد

پس از بازگشت یاسر آسانی به تمرینات استقلال، مدیران باشگاه مذاکراتی را با این وینگر آلبانیایی برگزار کردند تا ابهامات مربوط به وضعیت قرارداد او برطرف شود.

در روزهای اخیر شایعاتی درباره پرداخت نشدن کامل مطالبات آسانی مطرح شده بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف موجود به بخش کوچکی از قرارداد، در حدود پنج درصد، مربوط می‌شود. این مبلغ بابت کسورات قانونی از جمله حق عضویت و مبالغ پرداختی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ کسر می‌شود؛ موضوعی که در قرارداد بازیکنان شاغل در فوتبال ایران مرسوم است و برای بازیکنان خارجی نیاز به توضیح دارد.

علی تاجرنیا درباره آخرین وضعیت این بازیکن اظهار کرد: امروز جلسه خوبی با یاسر آسانی برگزار شد و او انگیزه بالایی برای ادامه حضور در استقلال دارد. از نگاه باشگاه، مشکل مالی خاصی میان طرفین وجود ندارد.

سرپرست مدیرعاملی استقلال با اشاره به شرایط بازیکنان خارجی نیز گفت: طبیعی است خانواده این بازیکنان نسبت به شرایط کشور نگرانی‌هایی داشته باشند و این دغدغه‌ها قابل درک است.

تاجرنیا در پایان با اشاره به توافقات انجام‌شده افزود: باشگاه به یاسر آسانی اطمینان داده است پیش از آغاز مسابقات، پیش‌پرداخت قراردادش پرداخت خواهد شد تا او بدون دغدغه در تمرینات و رقابت‌های فصل جدید حضور داشته باشد.

انتهای پیام/