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حاشیه‌های پرونده بالوگان ادامه دارد

فیفا درخواست فرانسه برای لغو اخطار اولیسه را رد کرد

فیفا درخواست فرانسه برای لغو اخطار اولیسه را رد کرد
کد خبر : 1810578
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فیفا با درخواست فدراسیون فوتبال فرانسه برای لغو کارت زرد مایکل اولیسه مخالفت کرد.

به گزارش ایلنا،  فدراسیون فوتبال فرانسه پس از دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی برابر پاراگوئه، خواستار بازنگری و لغو کارت زرد مایکل اولیسه شد، اما این درخواست از سوی فیفا رد شد.

دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، پیش از دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل مراکش، این موضوع را تأیید کرد و گفت: فیفا صبح امروز اعلام کرد تصمیم قبلی تغییری نکرده و کارت زرد اولیسه به قوت خود باقی خواهد ماند.

با این تصمیم، اولیسه مشکلی برای حضور در دیدار برابر مراکش ندارد، اما در صورت دریافت یک اخطار دیگر، دیدار احتمالی نیمه‌نهایی جام جهانی را از دست خواهد داد؛ موضوعی که می‌تواند دغدغه مهمی برای کادر فنی فرانسه باشد.

رد درخواست فرانسه در شرایطی رخ داده است که چند روز قبل، فیفا با تعلیق محرومیت فولارین بالوگان، به مهاجم تیم ملی آمریکا اجازه حضور در دیدار برابر بلژیک را داد؛ تصمیمی که واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت و پس از مطرح شدن ادعای تماس مستقیم دونالد ترامپ با جیانی اینفانتینو، حاشیه‌های آن بیش از پیش افزایش یافت.

همین تفاوت در نحوه رسیدگی به دو پرونده، انتقادهایی را نسبت به عملکرد کمیته‌های انضباطی فیفا به دنبال داشته است. منتقدان معتقدند رد درخواست فرانسه برای بررسی یک کارت زرد، در حالی رقم خورده که پیش‌تر محرومیت ناشی از کارت قرمز بالوگان به حالت تعلیق درآمده بود؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره یکسان بودن معیارهای انضباطی فیفا را در آستانه ادامه رقابت‌های جام جهانی پررنگ کرده است.

فرانسه حالا در دیدار حساس برابر مراکش، علاوه بر تلاش برای صعود به نیمه‌نهایی، باید مراقب وضعیت انضباطی مایکل اولیسه نیز باشد؛ بازیکنی که تنها یک اخطار با محرومیت از بازی بعدی فاصله دارد.

 

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