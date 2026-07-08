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رونمایی از سرمربی جدید در تمرین پرسپولیس (عکس)

رونمایی از سرمربی جدید در تمرین پرسپولیس (عکس)
کد خبر : 1810572
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پرسپولیس پس از پایان همکاری با اوسمار ویرا و نهایی شدن حضور مهدی تارتار روی نیمکت این تیم، نخستین جلسه تمرینی خود را زیر نظر سرمربی جدید برگزار کرد تا سرخ‌پوشان رسماً آماده‌سازی برای فصل جدید را آغاز کنند.

به گزارش ایلنا،  پرسپولیس پس از پشت سر گذاشتن روزهایی پرحاشیه در انتخاب سرمربی، سرانجام با مهدی تارتار وارد مرحله جدیدی از آماده‌سازی برای فصل آینده شد. بعد از پایان همکاری با اوسمار ویرا و به نتیجه نرسیدن مذاکرات با دراگان اسکوچیچ، مدیران باشگاه هدایت سرخ‌پوشان را به تارتار سپردند.

سرمربی جدید پرسپولیس با سابقه هدایت تیم‌هایی مانند گل‌گهر، ذوب‌آهن و نفت مسجدسلیمان، حالا یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوران مربیگری خود را تجربه می‌کند. او در سال‌های اخیر عملکرد قابل قبولی روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری داشته و اکنون برای نخستین بار هدایت پرسپولیس را بر عهده گرفته است.

همزمان با انتخاب تارتار، باشگاه پرسپولیس فعالیت خود در نقل‌وانتقالات را نیز دنبال کرده و اقدامات لازم برای جذب چند بازیکن جدید را انجام داده است.

رونمایی از سرمربی جدید در تمرین پرسپولیس (عکس)

عصر امروز نخستین تمرین پرسپولیس با حضور مهدی تارتار برگزار شد. این جلسه تمرینی با حضور محدود بازیکنان برگزار شد و انتظار می‌رود با اضافه شدن سایر نفرات، تمرینات سرخ‌پوشان طی روزهای آینده شکل کامل‌تری به خود بگیرد.

با آغاز تمرینات، نخستین تصاویر حضور تارتار در جایگاه سرمربی پرسپولیس نیز منتشر شد. او در دهه ۷۰ به مدت چهار فصل پیراهن پرسپولیس را بر تن داشت و در دوران بازی خود دو قهرمانی لیگ، یک قهرمانی جام حذفی و دو عنوان سومی جام باشگاه‌های آسیا را تجربه کرد. تارتار اکنون پس از نزدیک به سه دهه، این بار در قامت سرمربی به پرسپولیس بازگشته و امیدوار است دوران موفقی را روی نیمکت سرخ‌پوشان رقم بزند.

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