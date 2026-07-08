خیز بلند بکام برای شکار ستاره جام جهانی
گلر شگفتانگیز کیپورد در راه اینتر میامی
باشگاه اینتر میامی، پس از درخشش خیرهکننده ووژینیا، دروازهبان ۴۰ ساله تیم ملی کیپورد در جام جهانی ۲۰۲۶، مذاکرات خود را برای جذب این بازیکن آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه اینتر میامی علاقه فراوانی به امضای قرارداد با ووژینیا، دروازهبان باسابقه تیم ملی کیپورد نشان داده است؛ اشتیاقی که به شکل مستقیم حاصل نمایشهای خیرهکننده و فراتر از انتظار این گلر در جریان مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ است.
این دروازهبان ۴۰ ساله پس از ارائه مجموعهای از بازیهای درخشان و به طور خاص، ایستادگی شگفتانگیز و عملکرد استثناییاش در تقابل با تیم ملی آرژانتین، به شدت توجه دیوید بکام و کادر مدیریتی بلندپایه این باشگاه آمریکایی را به خود جلب کرد.
در حال حاضر، ووژینیا پس از اتمام مهلت قراردادش با باشگاه شاوش (G.D. Chaves) در تاریخ ۳۰ ژوئن، به عنوان بازیکن آزاد شناخته میشود. همین وضعیت حقوقی و عدم وابستگی او به باشگاهی دیگر، مسیر مذاکرات را هموارتر کرده و کار را برای تیم حاضر در MLS جهت نهایی کردن این انتقال غیرمنتظره و جذاب بسیار آسانتر میسازد.