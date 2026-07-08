سیگنال اسطوره رئال برای شکار بزرگ
زامورانو خواهان خرید ستاره ۲۲۳ میلیون یورویی بایرن شد
اسطوره باشگاه رئال مادرید، از مدیران این تیم خواست تا با جذب مایکل اولیسه، ستاره فرانسوی بایرن مونیخ، مثلث هجومی ترسناکی را در سانتیاگو برنابئو تشکیل دهند.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید در حال بررسی شرایط جذب اولیسه است؛ انتقالی که میتواند ساختار و چشمانداز بازار نقلوانتقالات را به طور بنیادی تغییر دهد. گفته میشود این غول اسپانیایی در حال آمادهسازی پیشنهادی است که نه تنها پافشاری و استقامت بایرن را محک میزند، بلکه رکورد دیرینه و جهانی انتقال ۲۲۲ میلیون یورویی نیمار را نیز تهدید خواهد کرد. منابع نزدیک به باشگاه پیشنهاد میکنند که پکیجی در حدود ۲۲۳ میلیون یورو برای به دست آوردن خدمات این ستاره سابق کریستال پالاس و فعلی بایرنمونیخ در حال بررسی است.
این علاقه پس از شروع انفجاری اولیسه در آلمان شکل گرفته است؛ جایی که او به سرعت خود را به عنوان یکی از مؤثرترین و خلاقترین مهاجمان فوتبال اروپا مطرح کرد. فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، به داشتن اشتیاق فراوان برای جمعآوری بهترین استعدادهای فوتبال جهان شناخته میشود و تنوع تاکتیکی اولیسه در خط حمله، او را به هدف اصلی قهرمان اروپا تبدیل کرده است.
خط حمله رویایی برای رئال مادرید
زامورانو در گفتگو با نشریه مارکا، تحسین خود را نسبت به یکی از درخشانترین استعدادهای فوتبال اروپا پنهان نکرد. این اسطوره شیلیایی که بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ به بازیکن محبوب هواداران در برنابئو تبدیل شده بود، در پاسخ به سوالی درباره تقویت احتمالی پروژه جدید پرز کاملاً قاطع بود. وقتی نام اولیسه مطرح شد، زامورانو اولویت خود را به وضوح بیان کرد.
زامورانو گفت: "من همین فردا اولیسه را میخریدم! و با حضور اولیسه، [کیلیان] امباپه و وینیسیوس بازی میکردم و انزو فرناندز را هم به خدمت میگرفتم و در خط میانی قرار میدادم. ما در حال حاضر مدافع راست و مدافع وسط خوبی داریم... بنابراین با این نفرات، تیم فوقالعادهای خواهیم داشت."
نیاز به تعادل تاکتیکی و قدرت فوقستارهها
خوشبینی زامورانو به آینده، با ارزیابی واقعبینانه او از چالشهای اخیر تیم همراه است. او که فراز و نشیبهای باشگاه را در طول فصل ۲۶-۲۰۲۵ تماشا کرده، معتقد است که ترکیب فعلی باید به تعادل بهتری دست یابد. در حالی که تصور همتیمی شدن اولیسه با امباپه و وینیسیوس بسیار جذاب و هیجانانگیز است، مهاجم سابق اینتر نسبت به اتکای بیش از حد به خلاقیتهای فردی هشدار داد.
او در این باره توضیح داد: "ما دو مهاجم در کلاس جهانی داریم و شکی نیست که تیم باید حول محور آنها ساخته شود. سال گذشته نوعی عدم تعادل میان مهاجمان، خط میانی و خط دفاعی وجود داشت. در حالی که این موضوع حقیقت دارد، ما باید از داشتن دو مهاجم در کلاس جهانی و امکان اضافه کردن یک ستاره دیگر نهایت استفاده را ببریم. ما همچنین باید با جذب مدافعان میانی و هافبکهای همهفنحریف به تعادل برسیم و تا این حد سنگین به دو غول یعنی وینیسیوس و امباپه وابسته نباشیم. ما همچنین باید تلاش کنیم تا یک تیم بسیار منسجم و فشرده را از خط حمله به عقب ایجاد کنیم."
تمرکز روی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی
در حالی که گمانهزنیهای نقلوانتقالاتی سرخط اخبار را به خود اختصاص داده است، اولیسه در حال حاضر تمام تمرکز خود را روی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ با پیراهن فرانسه گذاشته است؛ آن هم در شرایطی که فدراسیون فوتبال این کشور (FFF) درگیر پرونده انضباطی این بازیکن است. فدراسیون فوتبال فرانسه از فیفا درخواست کرده تا کارت زردی را که این ستاره بازیساز در جریان پیروزی ۱-۰ اخیر مقابل پاراگوئه دریافت کرده بود، پاک کند.
اولیسه پس از درگیری با ماتیاس گالارزا در دیداری جنجالی و پربرخورد در مرحله یکهشتمنهایی جریمه شد؛ مسابقهای که شاگردان دیدیه دشان به لطف پنالتی کیلیان امباپه در آن به پیروزی رسیدند. کادر فنی و مدیریتی تیم ملی فرانسه مصمم هستند تا از مهره ارزشمند خود با پیشروی مسابقات به مراحل پایانی محافظت کنند. فرانسه در تاریخ ۹ جولای در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف مراکش خواهد رفت.