شکار غیرمنتظره آرتتا در بازار
انتقال غافلگیرکننده گلر لیدز به آرسنال بدون حتی یک بازی در سال گذشته
باشگاه آرسنال در آستانه نهایی کردن انتقالی غیرمنتظره برای جذب ایلان مِسیه، دروازهبان فرانسوی و سابق لیدز یونایتد است.
به گزارش ایلنا، توپچیها برای به خدمت گرفتن مِسیه به صورت قاطعانه وارد عمل شدهاند؛ چرا که این دروازهبان فرانسوی را به عنوان یک گزینه کمریسک و با بازدهی بالا برای تقویت ترکیب خود قلمداد میکنند. این ملیپوش سابق تیمهای پایه فرانسه که پس از پایان قراردادش از لیدز یونایتد جدا شد، کولهباری از تجربه را با خود به همراه میآورد و در طول هفت فصل حضورش در یورکشایر غربی، ۲۱۵ بار برای این تیم به میدان رفته است. مِسیه قرار است یک پوشش باذکاوت و باتجربه برای داوید رایا، مرد شماره یک فعلی تیم و کپا آریزابالاگا ایجاد کند.
مسیر طولانی بازگشت برای این مرد فرانسوی
مسیه با وجود داشتن کارنامهای پربار، در حالی به شمال لندن میآید که دوران طولانی و سختی را دور از میادین سپری کرده است. این دروازهبان از مارس ۲۰۲۵، یعنی زمانی که آخرین بازی خود را برای لیدز در تساوی ۲-۲ مقابل سوانسی سیتی انجام داد، در هیچ مسابقه رسمی و رقابتی به میدان نرفته است. افت فرم او در طول رقابتهای چمپیونشیپ در فصل ۲۵-۲۰۲۴ باعث شد تا جایگاه خود را تحت هدایت دانیل فارکه از دست بدهد و همین موضوع منجر به دوری یکساله او از مستطیل سبز شد.
با این وجود، کادر فنی آرسنال و در رأس آنها اینیاکی کانا، کارشناس و مربی دروازهبانهای این تیم، بر این باورند که این گلر ۲۶ ساله کاملاً با مشخصات مدرنی که برای سیستم بازی آنها نیاز است، همخوانی دارد. توانایی بازی با توپ او به شکلی ویژه در سالهای ابتدایی حضورش در لیدز مشهود بود؛ جایی که نقش کلیدی و محوری در صعود این تیم به لیگ برتر و بقای بعدی آنها تحت هدایت مارچلو بیلسا ایفا کرد.
توسعه و پیشرفت ستفورد در اولویت قرار دارد
انتظار میرود ورود مسیه مسیر را برای انتقال قرضی تامی ستفورد، بازیکن به شدت آیندهدار تیم ملی زیر ۲۱ سال انگلستان، هموار کند. این دروازهبان ۲۰ ساله در دقایق محدودی که برای تیم بزرگسالان به میدان رفته، توجهات را به خود جلب کرده است؛ به خصوص در دو بازی خود برای باشگاه مقابل پرستون نورث اند و ویگان اتلتیک که موفق شد دروازه خود را بسته نگه دارد و کلینشیت کند.
مدیران آرسنال به خوبی میدانند که ستفورد برای ادامه روند پیشرفت خود به فوتبال منظم و حضور مداوم در ترکیب اصلی یک تیم نیاز دارد. با جذب مسیه برای ایفای نقش به عنوان یک گزینه قابل اعتماد برای دروازهبان سوم یا بازیهای حذفی، باشگاه میتواند با خیالی آسوده با انتقال قرضی ستفورد موافقت کند تا تضمین شود او تجربه لازم را برای به چالش کشیدن جایگاه ثابت در لیست روز مسابقه توپچیها به دست خواهد آورد.
ساختن تیمی برای تداوم سلطه و قدرت
این جابهجایی بخشی از استراتژی کلان و گستردهتر باشگاه برای بهبود و ارتقای عمق ترکیب در استادیوم امارات است. در کنار این دگرگونی در خط دروازه، باشگاه چندین گزینه دفاعی را نیز به عنوان برنامههای جایگزین برای جداییهای احتمالی زیر نظر گرفته است.
در شرایطی که آرسنال به دنبال حفظ تاج و تخت خود در لیگ برتر و همزمان رقابت در لیگ قهرمانان اروپا است، بدنه مدیریتی کلان باشگاه روی ساختن تیمی برای تداوم سلطه و قدرت تمرکز دارد. حضور مِسیه که منوط به پشت سر گذاشتن تستهای پزشکی است، این اطمینان را ایجاد میکند که بخش دروازهبانهای تیم به اندازه کافی برای پاسخگویی به نیازهای یک فصل فشرده در چندین جبهه مختلف مستحکم بماند، بدون آنکه مسیر پیشرفت استعدادهای جوان باشگاه مسدود شود.