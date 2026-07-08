رسوایی قرن در جام جهانی؟
اینفانتینو، «نگریرا»ی دونالد ترامپ میشود
یک فرضیه تکاندهنده در رسانههای بینالمللی ادعا میکند اگر ایالات متحده با گل مشکوک بالوگان صعود میکرد، فیفا و جانی اینفانتینو با بزرگترین بحران داوری و اتهام تبانی مواجه میشدند.
به گزارش ایلنا، همانطور که چوب خدا صدا ندارد، بلژیک ایالات متحده را در هم کوبید و به مرحله بعد صعود کرد؛ مگر اینکه ترامپ با اینفانتینو تماس بگیرد تا طبق ماده ۳۳ درخواست تکرار بازی را بدهد! اگر تماس رئیسجمهور آمریکا با رئیس فیفا برای درخواست تعلیق محرومیت یک بازیکن غیرقابل قبول باشد، این ادعای اینفانتینو که کمیته انضباطی فیفا «خودمختار و مستقل» است، به همان اندازه غیرقابل پذیرش است. واقعیت این است که این کمیته از ۱۸ نفر تشکیل شده، اما عفو بالوگان تنها توسط یک نفر تصمیمگیری شد: رئیس آن، محمد الکمالی، که در دوران تصدی اینفانتینو انتخاب شده است. ۱۷ عضو دیگر کاملاً از ماجرا دور و بیخبر هستند.
این بازیِ دستکاری کارتها و احکام، در حال عبور از تمامی خطوط قرمز است. تا پیش از این، زلزلههای اداری با چنین شدتی، به ندرت پسلرزههایی در داخل زمین مسابقه داشتند. اما بالوگان، حتی با وجود اینکه به توپ دست نزد، مقابل بلژیک بازی کرد. من حتی نمیخواهم به این فکر کنم که اگر ایالات متحده با یکی از گلهای او صعود میکرد، چه اتفاقی میافتاد... خوشبختانه این اتفاق رخ نداد، چرا که در آن صورت، شانس من برای فرار از جهنم دانته بسیار بیشتر از شانس رسیدن اسپانیا به نیمهنهایی جام جهانیِ «دونالد جی. اینفانتینو» بود!
ورود پارلمان اروپا به رسوایی بزرگ فیفا
این رسوایی ابعادی آخرالزمانی و بیسابقه به خود گرفته است؛ تا جایی که باخبر شدهام پارلمان اروپا درخواست تحقیقات گستردهای را درباره آنچه رخ داده، ارائه خواهد داد. در نامهای که به امضای نمایندگان پارلمان اروپا رسیده، آنها از ۲۷ فدراسیون اروپایی میخواهند تا برای تعیین میزان مسئولیتها دست به اقدام بزنند. البته این هم واقعیت دارد که آنها اقدام مشابهی را در مورد اعطای جایزه صلح فیفا به پرزیدنت ترامپ انجام دادند، اما آن جایزه هنوز هم آنجا، به شکلی کاملاً مرئی در یکی از ویترینهای دفتر بیضی شکل کاخ سفید خودنمایی میکند.