پیوستن کرواتها به صف شاکیان ترامپ
بیانیه تند فدراسیون کرواسی به فیفا پس از نبرد جنجالی با پرتغال
فدراسیون فوتبال کرواسی با ارسال نامهای رسمی به فیفا، مراتب ناامیدی و اعتراض شدید خود را نسبت به اتفاقات داوری و حواشی مداخلهجویانه در جریان دیدار مقابل پرتغال اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، تصمیمات فیفا در این جام جهانی پس از ماجرای فولارین بالوگان و حواشی مربوط به ایالات متحده، اهمیت و ابعاد بسیار بزرگی به خود گرفته است. در همین راستا، نهاد حاکم بر فوتبال جهان نامهای از سوی فدراسیون فوتبال کرواسی (HNS) دریافت کرده که در آن شکایات و اعتراضات شدید این کشور در خصوص اتفاقات دیدار تیم ملی آنها مقابل پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی مطرح شده است.
تومیسلاو پاکاک، سخنگوی فدراسیون فوتبال کرواسی، در گفتگو با شبکه تلویزیونی RTL Danas این کشور تایید کرد که نامهای برای جانی اینفانتینو ارسال شده و در آن «ناامیدی عمیق و مخالفت شدید» کرواتها با اتفاقات رخداده در مسابقه شاگردان زلاتکو دالیچ مقابل پرتغال ابراز شده است. پاکاک در این باره اظهار داشت: «فدراسیون اشاره کرده که مشکل اصلی تصمیمات داوری نیست، چرا که این تصمیمات قابل بحث و چالش هستند، بلکه مسئله اصلی فرآیندی است که منجر به اتخاذ آن تصمیمات شده است.»
جنجال سه گل مردود کرواسی و اعتراض رسمی به عملکرد اتاق VAR
تیم ملی کرواسی که در جریان بازی دراماتیک خود مقابل پرتغال، سه گلش توسط داور مردود اعلام شد، مخالفت شدید خود را با آخرین گل رد شده اعلام کرده است؛ یعنی گل دقایق پایانی که توسط گواردیول به ثمر رسید. اما کرواتها در سایر صحنههای مسابقه نیز احساس بیعدالتی میکنند.
سخنگوی فدراسیون در پایان تصریح کرد: «فدراسیون فوتبال کرواسی معتقد است که پروتکل VAR در خصوص پنالتی اعطا شده به پرتغال به اشتباه اجرا شده است و استدلال میکند که داور مسابقه اصلاً نباید برای بازبینی آن صحنه به کنار زمین فراخوانده میشد.»