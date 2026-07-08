صحرایی: قراردادم را با پرسپولیس فسخ کردم

به گزارش ایلنا، سهیل صحرایی پس از خروج از باشگاه پرسپولیس، درباره آینده حرفه‌ای خود توضیحاتی ارائه کرد.

او با اشاره به توافق انجام‌شده میان دو باشگاه گفت: با توافق پرسپولیس و گل‌گهر، راهی سیرجان می‌شوم.

صحرایی درباره نحوه این انتقال اظهار کرد: حضورم در گل‌گهر به صورت قرضی نیست و برای انجام این انتقال، قراردادم را با پرسپولیس فسخ کردم.

مدافع جوان سرخ‌پوشان همچنین از سختی جدایی از این تیم سخن گفت و افزود: ترک پرسپولیس برای من بسیار دشوار است، اما امیدوارم با حضور در گل‌گهر شرایط مناسبی برای ادامه مسیر فوتبالم فراهم شود.

او در ادامه، نخستین دیدار خود با پیراهن پرسپولیس مقابل السد را بهترین خاطره دوران حضورش در این باشگاه عنوان کرد و گفت: امیدوارم در آینده، پس از کسب تجربه بیشتر، دوباره فرصت بازگشت به پرسپولیس را به دست بیاورم.

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