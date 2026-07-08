نبردی تماشایی، فراتر از یک رفاقت

به گزارش ایلنا، این دو ستاره پیش از این در دسامبر ۲۰۲۲ روبه‌روی یکدیگر قرار گرفته بودند و اکنون این اتفاق دوباره در حال تکرار است. در آن زمان، این تقابل در مرحله نیمه‌نهایی رخ داد؛ مسابقه‌ای که مسیر صعود فرانسه به یک فینال دیگر در جام جهانی را هموار کرد. حالا چهل و سه ماه بعد، فرانسه و مراکش دوباره با هم ملاقات می‌کنند، اما این بار در مرحله یک‌چهارم نهایی؛ آن هم با حضور دو بازیکن کلیدی در هر تیم یعنی کیلیان امباپه و اشرف حکیمی. دو دوست صمیمی که در ساعات آینده برای یک هدف مشترک یعنی رسیدن به نیمه‌نهایی جام جهانی، تبدیل به رقیب یکدیگر خواهند شد.

رابطه دوستانه میان این دو نفر زمانی آغاز شد که بازیکن سابق رئال مادرید در سال ۲۰۲۱ با قراردادی به ارزش ۶۰ میلیون یورو از بوروسیا دورتموند به پاری سن ژرمن پیوست. ارتباط میان آن‌ها چه در داخل و چه در خارج از زمین مسابقه بلافاصله شکل گرفت. بهترین نشانه برای اثبات عمق این رابطه، این است که آن‌ها تابستان گذشته تعطیلات خود را با هم سپری کردند.

تمرینات اختصاصی در تعطیلات تابستانی

در طول مدتی که تمرینات تیمی تعطیل بود، اشرف و امباپه برای حفظ آمادگی جسمانی خود، تمرینات اضافه مشترکی را انجام دادند. این مدافع راست، دوست خود را «مجبور» کرد تا عرق بریزد و بدن خود را در طول تابستان در بهترین فرم نگه دارد. عادت حکیمی این است که در طول تابستان با یک مربی بدنساز اختصاصی سفر کند تا مراقب وضعیت بدنی خود باشد و اجازه ندهد تعطیلات بر آمادگی جسمانی‌اش تاثیر بگذارد. این بار امباپه نیز در این تمرینات به او ملحق شد؛ هرچند این ستاره فرانسوی پیش از این علناً اعتراف کرده بود که طرفدار پرپاقرص ساعت‌های تمرینی اضافه‌ای که سایر فوتبالیست‌ها به آمادگی جسمانی خود اختصاص می‌دهند، نیست.

در اکتبر ۲۰۲۱، این دو نفر برای نخستین بار تصاویری از دوستی خود را ثبت و ماندگار کردند؛ رابطه‌ای که از آن زمان تا کنون همچنان حفظ شده است. این اتفاق در جریان یکی از سفرهای جاده‌ای تیم پاری سن ژرمن رخ داد و از آن لحظه به بعد، رابطه آن‌ها فراتر از دنیای فوتبال رفت. علاوه بر این، امباپه بارها اعلام کرده است که این ستاره مراکشی بهترین مدافع راست جهان است.

در طول این سال‌ها، این ابراز علاقه‌ها و حرکات دوستانه از سوی هر دو طرف بارها تکرار شده است. همدلی، درک متقابل و احترام بزرگ؛ از آن دست رابطه‌هایی که آن‌ها در میامی پیدا نخواهند کرد، زیرا اکنون هر کدام هدف خود را دنبال می‌کنند: صعود در جام جهانی. تورنمنتی که در آن هر دو تیم درخشیده‌اند و پتانسیل خود را برای رویاپردازی نشان داده‌اند؛ فرانسه برای فتح یک جام جهانی دیگر و تیم آفریقایی برای اینکه بار دیگر اعتبار و جایگاه خود را به عنوان تیمی که به طور قطعی در میان نخبگان فوتبال جهان تثبیت شده، نشان دهد.

جنگ آماری صمیمی‌ترین رقبای جهان

این مسابقه شباهت کمی به بازی انجام شده در قطر خواهد داشت. مراکش بسیار جسورتر شده و دامنه وسیع‌تری از مهارت‌های فوتبالی را به نمایش می‌گذارد، اما همان شجاعت و شخصیتی را دارد که آن‌ها را در جام جهانی قبلی به نیمه‌نهایی رساند. در سمت مقابل، نقاط قوت فرانسه چند برابر شده است. امباپه رهبر تیم است، همانطور که حکیمی در مراکش این نقش را دارد، اما اکنون بازیکنان تعیین‌کننده و مهم دیگری مانند دمبله و اولیسه نیز در ترکیب فرانسوی‌ها حضور دارند.

حضور این مدافع راست بسیار فراتر از پست او در زمین مسابقه است و موضوع فقط به خط دفاعی ختم نمی‌شود. او در هر جایی از زمین که بخواهد ظاهر می‌شود. آمار او هیچ جای شکی باقی نمی‌گذارد؛ او بیشترین پاس (۳۸۵)، بیشترین ارسال (۳۳) و بیشترین شوت در چارچوب (۱۳) را در میان بازیکنان مراکش در اختیار دارد تا تمام تردیدها برطرف شود.

در سوی دیگر، امباپه با ۷ گل زده، ۲۶ شوت در چارچوب و ۲۷۱ مسیر پاس، به وضوح در فاز تهاجمی برتری دارد. اشرف حکیمی در تمام نقاط زمین حضوری همه‌جانبه دارد، در حالی که حرکات امباپه بیشتر به فاز هجومی محدود می‌شود.

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