جلالی پس از حضور در باشگاه پرسپولیس: هنوز توافق نکردهام
ابوالفضل جلالی، بازیکن سابق استقلال که در روزهای اخیر نامش بهعنوان یکی از گزینههای جدی پرسپولیس برای فصل جدید مطرح شده، امروز با حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را با مدیران این باشگاه انجام داد.
به گزارش ایلنا، مذاکرات باشگاه پرسپولیس با جلالی، یکی از گزینههای مدنظر این تیم برای فصل جدید، وارد مرحله تازهای شد. این بازیکن امروز با حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس، جلسهای با مدیران باشگاه برگزار کرد تا درباره شرایط همکاری احتمالی گفتوگو کند.
جلالی پس از پایان این نشست، هنگام خروج از باشگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد، اما از تشریح جزئیات مذاکرات خودداری کرد و تنها گفت: «هنوز توافقی صورت نگرفته است و به زودی از طریق رسانه رسمی صحبت خواهم کرد.»
با وجود اینکه توافق نهایی هنوز حاصل نشده، برگزاری این جلسه نشان میدهد مذاکرات میان دو طرف ادامه دارد و احتمال حضور جلالی در ترکیب پرسپولیس برای فصل آینده همچنان روی میز است. حال باید دید رایزنیهای انجامشده در روزهای آینده به امضای قرارداد و نهایی شدن این انتقال منجر خواهد شد یا خیر.