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درگذشت دو هوادار مصر هنگام تماشای دیدار برابر آرژانتین

درگذشت دو هوادار مصر هنگام تماشای دیدار برابر آرژانتین
کد خبر : 1810447
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رسانه‌های مصری از جان باختن دو هوادار تیم ملی این کشور در جریان تماشای دیدار مصر و آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خبر دادند؛ دو حادثه‌ای که به دنبال بروز عارضه ناگهانی برای این هواداران رخ داد.

به گزارش ایلنا،  همزمان با برگزاری دیدار حساس تیم‌های ملی مصر و آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دو هوادار مصری در دو شهر مختلف این کشور جان خود را از دست دادند.

بر اساس گزارش رسانه‌های مصر، یکی از این هواداران در استان الشرقیه و هنگام تماشای دقایق پایانی مسابقه دچار حمله قلبی شد. حاضران پس از مشاهده وخامت حال او، بلافاصله اقدامات اولیه را انجام داده و وی را به مرکز درمانی منتقل کردند، اما تلاش پزشکان برای نجات جان این هوادار نتیجه‌ای در پی نداشت.

حادثه دوم نیز در شهر اسکندریه رخ داد؛ جایی که یک هوادار دیگر هنگام دنبال کردن مسابقه در یکی از کافه‌های شهر دچار عارضه ناگهانی شد. پس از حضور نیروهای امدادی و پلیس در محل، مرگ این فرد تأیید شد.

این دو حادثه در شرایطی رخ داد که تیم ملی مصر تا دقیقه ۷۹ با نتیجه ۲ بر صفر از آرژانتین پیش بود، اما در ادامه سه گل دریافت کرد و با شکست ۳ بر ۲ از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بازماند.

رسانه‌های مصری اعلام کرده‌اند علت اولیه جان باختن هر دو هوادار، بروز عارضه ناگهانی قلبی عنوان شده و جزئیات بیشتر درباره این حوادث پس از بررسی‌های پزشکی منتشر خواهد شد.

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