مسی آقای گل شود، امباپه جام جهانی را ببرد

به گزارش ایلنا، در این روزها فضای فوتبال ایالات متحده کاملاً تحت تأثیر رقابت‌های جام جهانی قرار دارد؛ مسابقاتی که به مراحل پایانی خود یعنی یک‌چهارم نهایی نزدیک می‌شود و هشت تیم برتر تلاش می‌کنند تا رویای بالا بردن جام قهرمانی را زنده نگه دارند. با این حال، تنها در فاصله چند مایلی از ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی، در شهر اورلاندو، آنتوان گریزمن قهرمان فرانسوی جهان، به صورت رسمی به عنوان بازیکن جدید تیم اورلاندو سیتی معرفی شد.

این ستاره فرانسوی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی از اولین هفته‌های حضورش در اورلاندو پرده برداشت؛ تیمی که گریزمن از هم‌اکنون تمرینات خود را با آن آغاز کرده تا برای بازگشت رقابت‌های MLS در هفته‌های آینده و اولین بازی مورد انتظارش آماده شود.

آنتوان گریزمن که به عنوان مهاجم تیم ملی فرانسه سابقه درخشانی دارد، در این مراسم گفت: "بسیار مفتخرم که اینجا هستم، این پیراهن را بر تن می‌کنم و از شروع این داستان خوشحالم. تیم فوق‌العاده است؛ بازیکنانی بسیار بااستعداد و با قلبی بزرگ. آن‌ها استقبال شگفت‌انگیزی از من کردند؛ طوری که احساس می‌کنم ماه‌هاست در این رختکن حضور دارم."

یکی از موضوعاتی که گریزمن نتوانست در این کنفرانس از آن فرار کند، بحث جام جهانی بود؛ تورنمنتی که او افتخار قهرمانی در آن را دارد و اعتراف کرد که دلش برای آن تنگ نشده است، چرا که اکنون از تماشای بازی‌های تیم ملی کشورش از بیرون زمین لذت می‌برد. گریزمن ابراز امیدواری کرد که خروس‌ها قهرمان جام جهانی شوند، اما در عین حال تمایل خود را برای دیدن موفقیت مسی پنهان نکرد.

گریزمن در این خصوص اظهار داشت: "از اینکه نمی‌توانم در آن مسابقه فرانسه و مراکش بازی کنم ناراحت نیستم. من واقعاً از حضور در زمین مسابقه لذت بردم و اکنون از تماشای آن از تلویزیون در کنار خانواده‌ام لذت می‌برم. امیدوارم مسی برنده کفش طلا شود و امباپه جام جهانی را بالای سر ببرد."

گریزمن: «هدف من کسب جام‌های قهرمانی است»

در رابطه با این مقطع جدید از دوران حرفه‌ای و مقایسه آن با شرایط اینتر میامی، آنتوان گریزمن اعتراف کرد که هدف اصلی او کسب عناوین قهرمانی با اورلاندو سیتی است. با این حال، او می‌داند که مسیر سختی در پیش دارد و از هواداران خواست تا در نیمه دوم فصل از اورلاندو سیتی حمایت کنند.

او در این باره توضیح داد: "من اینجا هستم تا جام‌ها را فتح کنم، بدیهی است که این کار آسان نخواهد بود، ما باید برای آن بجنگیم، تمام توان خود را در زمین بگذاریم و در لحظات سخت به حمایت مردممان نیاز خواهیم داشت."

خط و نشان ستاره جدید اورلاندو برای مسی و دی پائول

گریزمن از اشتیاق خود برای روبرو شدن با لیونل مسی و رودریگو دی‌پائول در مسابقه‌ای که به «ال کلاسیکو دلا سول» (دربی خورشید) معروف است، پرده برداشت؛ بازیکنانی که به خاطر دوران حضورش در بارسلونا و اتلتیکو مادرید رابطه بسیار خوبی با آن‌ها دارد، اما اکنون باید به عنوان رقیب در تیم اینتر میامی مقابلشان صف‌آرایی کند.

او در پایان اضافه کرد: "درباره دربی مقابل اینتر میامی شنیده بودم و آن مسابقه را تماشا کردم. در نهایت از دیدن آن لذت بردم. تقابل دوباره با لئو و ردریگو که رابطه بسیار خوبی با آن‌ها دارم، برای من بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود."

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