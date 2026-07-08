از مسی و امباپه تا هالند و کین؛
جنگ ستارگان برای فتح جام جهانی
مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز حساسترین بخش رقابتهاست؛ جایی که هشت تیم باقیمانده برای نزدیک شدن به رؤیای قهرمانی، در نبردهایی سرنوشتساز به مصاف یکدیگر میروند و دیگر کوچکترین اشتباه میتواند پایان مسیر باشد.
به گزارش ایلنا، مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، نقطهای است که دیگر خبری از شانس، قرعه آسان یا فرصت جبران نیست. هشت تیم باقیمانده هر کدام با روایتی متفاوت به این مرحله رسیدهاند؛ از مدعیان سنتی فوتبال جهان گرفته تا تیمهایی که با شگفتیسازی معادلات را بر هم زدهاند. حالا تنها سه پیروزی تا فتح جام باقی مانده و کوچکترین اشتباه میتواند رؤیای قهرمانی را نابود کند.
اروپا؛ فرمانروای مراحل پایانی
نگاهی به ترکیب تیمهای حاضر در یکچهارم نهایی، برتری مطلق فوتبال اروپا را نشان میدهد. فرانسه، اسپانیا، انگلیس، بلژیک، نروژ و سوئیس، شش نماینده قاره سبز هستند؛ آماری که بار دیگر فاصله اروپا با سایر قارهها را به نمایش میگذارد. در مقابل، تنها آرژانتین از آمریکای جنوبی و مراکش از آفریقا همچنان در کورس قهرمانی باقی ماندهاند؛ دو تیمی که مأموریت دشواری برای شکستن سلطه یوفا دارند.
مسی و امباپه؛ نبرد برای جاودانگی
جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری به صحنه رقابت دو نسل تبدیل شده است. در یک سو لیونل مسی قرار دارد که در آستانه ثبت رکوردی تاریخی است؛ اگر آرژانتین از عنوان قهرمانی خود دفاع کند، او نخستین بازیکن تاریخ خواهد بود که دو بار به عنوان کاپیتان جام جهانی را بالای سر میبرد.
در سوی دیگر، کیلیان امباپه قرار دارد؛ ستارهای که هنوز به ۳۰ سالگی نرسیده اما میتواند سومین حضور متوالی خود در فینال جام جهانی را تجربه کند و جایگاهش را در میان بزرگترین بازیکنان تاریخ تثبیت کند. شاید مسیر این دو فوقستاره در فینال به هم برسد؛ دیداری که فوتبال سالها انتظارش را کشیده است.
اسپانیا؛ تیمی که گل خوردن را فراموش کرده است
اگر قرار باشد بهترین تیم تاکتیکی این جام معرفی شود، اسپانیا یکی از اصلیترین گزینهها خواهد بود. شاگردان لوییس دلافوئنته نهتنها فوتبال مالکانه همیشگی خود را حفظ کردهاند، بلکه با خط دفاعی کمنقص، به مستحکمترین تیم تورنمنت تبدیل شدهاند.
رکورد بدون گل خورده اسپانیا، حالا بزرگترین سرمایه این تیم محسوب میشود؛ اما تقابل با بلژیک، آزمونی است که میتواند استحکام این دژ دفاعی را به چالش بکشد.
شگفتیسازها هنوز تسلیم نشدهاند
جام جهانی همیشه متعلق به تیمهای بزرگ نبوده است. مراکش و نروژ ثابت کردهاند که فاصله میان مدعیان و دیگر تیمها کمتر از همیشه شده است. مراکش پس از تاریخسازی در جام جهانی ۲۰۲۲، حالا یک گام دیگر تا رؤیای بزرگ خود فاصله دارد و نروژ نیز با حذف برزیل، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی را از گردونه رقابتها کنار زده است.
این دو تیم حالا دیگر شگفتیساز محسوب نمیشوند؛ آنها به دنبال نوشتن فصل جدیدی از تاریخ فوتبال کشورشان هستند.
نسل طلایی در آخرین ایستگاه
برای بلژیک، این مرحله شاید آخرین فرصت باشد. کورتوا، دیبروینه و لوکاکو احتمالاً آخرین جام جهانی خود را تجربه میکنند و میدانند شکست برابر اسپانیا میتواند پایان یکی از پراستعدادترین نسلهای تاریخ فوتبال این کشور باشد؛ نسلی که سالها در جمع مدعیان حضور داشت اما هنوز جامی بزرگ به دست نیاورده است.
دوئل شماره ۹های جهان
دیدار انگلیس و نروژ تنها یک مسابقه نیست؛ نبرد دو مهاجمی است که سالهاست فوتبال اروپا را تحت سلطه خود دارند. هری کین و ارلینگ هالند، دو ماشین گلزنی فوتبال جهان، حالا برای رساندن تیمهایشان به نیمهنهایی مقابل هم قرار میگیرند؛ رقابتی که شاید سرنوشت آن را تنها یک لحظه درخشش فردی تعیین کند.
دیگر جایی برای اشتباه نیست
از این مرحله به بعد، کیفیت فنی تنها عامل موفقیت نخواهد بود. تجربه، مدیریت لحظات حساس، تمرکز ذهنی و استفاده از کوچکترین فرصتها، تفاوت میان قهرمان و حذفشده را رقم خواهد زد. جام جهانی ۲۰۲۶ حالا وارد حساسترین مقطع خود شده است؛ جایی که ستارهها برای جاودانه شدن میجنگند، شگفتیسازها به دنبال تکمیل رؤیای خود هستند و مدعیان سنتی میخواهند بار دیگر ثابت کنند که هنوز قدرت اول فوتبال جهان به شمار میروند.