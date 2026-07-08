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راز استوک سوراخ‌شده پدرو نتو فاش شد

مبارزه ستاره پرتغال با یک سندروم دردناک

مبارزه ستاره پرتغال با یک سندروم دردناک
کد خبر : 1810416
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تصویر وایرال‌شده از کفش پاره و بریده‌شده پدرو نتو در جریان مسابقات، ناشی از ابتلا به «سندروم هاگلند» است؛ عارضه‌ای دردناک که باعث پاره شدن بخش پشت پای کفش این ستاره شده است.

به گزارش ایلنا، انتشار تصویری عجیب از استوک پدرو نتو، ستاره تیم ملی پرتغال، که پشت آن برش خورده و سوراخ شده بود، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت. اکنون مشخص شده که این اتفاق به دلیل ابتلای این بازیکن به سندروم هاگلند (Haglund's syndrome) بوده است.

این سندروم یک عارضه استخوانی است که مشخصه اصلی آن، رشد غیرطبیعی و بیش از حد استخوان در بخش پشتی پاشنه پا است. این برجستگی استخوانی و دردناک به مرور زمان با تاندون آشیل پا اصطکاک پیدا می‌کند.

مبارزه ستاره پرتغال با یک سندروم دردناک

بر اثر ساییدگی مداوم، تاندون آسیب می‌بیند و کیسه بافتی حاوی مایع در پشت آن دچار التهاب، تورم و سوزش شدید می‌شود؛ عارضه‌ای که در اصطلاح عامیانه به آن «برجستگی پاشنه» نیز می‌گویند.

فشار شدید و مداوم این استخوان برجسته به پشت کفش در حین دویدن و بازی، باعث پاره شدن و شکافتن این قسمت از استوک پدرو نتو شده است.

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