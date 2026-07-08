ستایش تمامقد اسطوره برزیل از مسی و آرژانتین
فوقستاره و اسطوره تکرارنشدنی فوتبال برزیل، پس از صعود حماسی آلبیسلسته در جام جهانی ۲۰۲۶، با انتشار پیامی احساسی به تمجید از عملکرد فوقالعاده آرژانتین و تعصب بیپایان لیونل مسی پرداخت.
به گزارش ایلنا، نمایش خیرهکننده و بازگشت دراماتیک تیم ملی آرژانتین در رقابتهای جام جهانی، حتی بزرگترین رقبای سنتی این تیم را هم به تحسین وادار کرده است. ریوالدو، اسطوره بزرگ فوتبال برزیل و برنده توپ طلا، با کلامی حماسی در برابر اراده آلبیسلسته و فوقستاره آنها سر تعظیم فرود آورد و نوشت:
"چه غیرتی، چه ارادهای برای پیروزی، چه جنگندگی و چه فداکاری بینظیری از سوی تکتک بازیکنان! این دقیقاً همان چیزی است که هواداران فوتبال انتظار دارند در زمین مسابقه و در جام جهانی تماشا کنند. صحبت کردن درباره لئو مسی، درست مثل صحبت کردن درباره باران در یک زمین بارانخورده و مرطوب است. او چه بازیکن شگفتانگیزی است! مسی در ۳۹ سالگی و در حالی که ششمین جام جهانی خود را تجربه میکند، همچنان همان اشتیاق خالص و همیشگی را برای پیراهن آرژانتین نشان میدهد؛ او هیجانزده میشود، میجنگد، اشک میریزد و بار دیگر نقشی تعیینکننده و سرنوستساز ایفا میکند."
قهرمان سابق جهان در سال ۲۰۰۲ با تاکید بر وفاداری به کشورش، اما با نگاهی منصفانه و فراملیتی به زیباییهای فوتبال، در پایان پیام خود اضافه کرد:
"من یک برزیلی هستم، عاشق کشورم هستم و همیشه از تیم ملی خودمان حمایت خواهم کرد. رقابت و کریخوانی بخشی جداییناپذیر از فوتبال است، اما من روش شناخت و تحسین یک مسابقه بزرگ و تیمی که تمام وجودش را در زمین میگذارد را هم به خوبی بلدم. بازیهایی شبیه به این، سطح فوتبال جهان را ارتقا میدهند و واقعاً شایسته و در کلاس یک جام جهانی هستند. این صعود بزرگ را به کشور آرژانتین تبریک میگویم."