به گزارش ایلنا، تیم ملی غنا روز جمعه در کانزاس‌سیتی با نتیجه یک بر صفر مغلوب کلمبیا شد؛ مسابقه‌ای که در آن غنایی‌ها تنها توانستند هشت موقعیت گلزنی روی دروازه حریف ایجاد کنند و همین شکست مهر حذف آن‌ها از جام جهانی را صادر کرد.

کارلوس کی‌روش، سرمربی پر آوازه و جهان‌دیده پرتغالی که در جام جهانی قبلی در قطر هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت، پس از پایان کار خود گفت: "من این مسیر را با افتخار به آنچه به دست آوردیم ترک می‌کنم، اما در عین حال با یک نارضایتیِ مثبت و سازنده، مخصوص کسانی که همیشه چیزهای بیشتری می‌خواستند."

سرمربی سابق رئال مادرید و دستیار پیشین منچستریونایتد در ادامه صحبت‌هایش غنا را به حرکت رو به جلو در آینده تشویق کرد و اظهار داشت: "آینده ستاره‌های سیاه تنها در داخل زمین مسابقه ساخته نخواهد شد. رسیدن به سطوح بالاتر هرگز نباید مقصد نهایی باشد، بلکه باید آغازگر جاه‌طلبی‌های بزرگتر باشد. موفقیت ستاره‌های سیاه باید از خارج از زمین مسابقه آغاز شود؛ یعنی با ایجاد بهترین محیط ممکن برای آماده‌سازی، محافظت و پرورش استعدادهای فوق‌العاده فوتبال غنا."

گفتنی است کی‌روش تازه در ماه آوریل گذشته، پس از برکناری اتو آدو، به عنوان سرمربی غنا انتخاب شده بود و دوران حضور او روی نیمکت این تیم بسیار کوتاه بود.

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