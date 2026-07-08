پای ترامپ و انتخابات ۲۰۲۷ به پرونده جنجالی بالوگان باز شد

به گزاش ایلنا، یک ژست، یک تماس تلفنی و یک توضیح بسیار ضعیف و بد موقع از سوی غیرصلاحیت‌دارترین فرد ممکن، باعث ایجاد شکاف و انشقاق واقعی در تمام سطوح فوتبال جهان شده است. اولین نتیجه‌گیری این است که بسیاری از افراد در کمین جانی اینفانتینو بودند، آن هم در شرایطی که تنها هفت ماه دیگر تا انتخابات فیفا باقی مانده است. دومین نکته این است که فیفا در تغییر رویه‌های دیرینه خود آن هم در اواسط جام جهانی دچار اشتباه فاحشی شد. سومین مسئله نیز این است که تصمیمات مشابهی پیش از این در تورنمنت‌های دیگر گرفته شده و چه خوب و چه بد، اسپانیا مکررترین نمونه از این تغییرات در شرایط مربوط به برخی تصمیمات داوری بوده است.

حضور دونالد ترامپ به عنوان نماد واضح این جام جهانی، چه خوب و چه بد، امری بدیهی بود. انتظار می‌رفت که این حضور پیامدهایی داشته باشد (اگرچه او ظاهرا خود را کنار کشیده بود)، اما تمرکز همواره بر جنبه‌های اجتماعی بود؛ با توجه به مسائل متعددی که او با آن‌ها روبروست، و هیچ‌کس انتظار نداشت این حواشی به بخش ورزشی کشیده شود. چهل و هشت ساعت پس از این شکاف بزرگ و علیرغم توضیحات عمومی ارائه شده، نشریه دیاریو آس بار دیگر وزن و تاثیر تماس تلفنی رئیس‌جمهور آمریکا را در تصمیمی که دنیای فوتبال را تکان داده، زیر سوال برده و بر آن پافشاری کرده است.

رد پای ترامپ در تصمیمات مستقل فیفا

همانطور که چندین بار اشاره کرده‌ایم، فیفا لحظه ورود ترامپ را پیش‌بینی کرده بود، اما هرگز انتظار نداشت این موضوع به یک ژست کاملاً ورزشی مربوط شود. مقامات فیفا همچنان پافشاری می‌کنند که این تصمیم کاملاً مستقل گرفته شده و کمیته انضباطی به این دلیل وارد عمل شده که حرکت انجام شده را مستحق کارت قرمز ندانسته است؛ اما واقعیت این است که آن‌ها نتوانستند عواقب و تمامی شرایط پیرامون این ماجرا را بسنجند. در نهایت بالوگان بازی کرد، اما حضور او کاملاً بی‌فروغ بود و اصلاً به چشم نیامد. برای تکمیل این سناریو، او حتی به سراغ سرمربی بلژیک رفت تا به خاطر تمام اتفاقاتی که رخ داده بود، عذرخواهی کند.

سپس نوبت به شو و نمایش ترامپ و تاثیرات آن رسید. آنچه توجه بدنه اصلی و باسابقه فیفا را به خود جلب کرده، این است که بلافاصله پس از علنی شدن این تصمیم، خبر تماس تلفنی ترامپ با اینفانتینو لو رفت؛ یکی از چندین تماسی که در طول جام جهانی برقرار شده و تا پیش از این مخفی مانده بود. به دلیل روحیات خاص رئیس‌جمهور آمریکا، ارتباط بین این دو نفر تقریباً همیشگی و مداوم است، اما لو رفتن دقیقاً همین یک تماس، یعنی تنها تماسی که در سطح ورزشی برقرار شده و می‌توانست آسیب‌رسان باشد، نشانه‌ای کاملاً واضح و معنادار است.

بیانیه‌های تند یوفا و لالیگا در آستانه انتخابات

مه گذشته بود که اینفانتینو تمایل خود را برای شرکت در انتخابات پیش‌رو و تمدید دوران ریاستش اعلام کرد. او اکنون ده سال است که هدایت نهاد حاکم بر فوتبال جهان را بر عهده دارد. باید اعتراف کرد که او مدل مدیریتی را تغییر داده و بسیاری از این تغییرات با استقبال جهانی روبرو نشده‌اند. او پیش از این اعلام کرده بود که فیفا نقشی برجسته و تعیین‌کننده در عرصه ورزشی خواهد داشت و به این هدف هم رسید؛ موضوعی که به مذاق برخی کنفدراسیون‌ها یا لیگ‌ها خوش نیامده و در راس آن‌ها یوفا و لالیگا با انتشار بیانیه‌هایی تند، حساب خود را از این وضعیت جدا کرده‌اند. انتخابات فدراسیون جهانی فوتبال در ماه مارس آینده برگزار خواهد شد.

تفسیر دیگر که از درون خود فیفا به گوش می‌رسد، بر استقلال کمیته‌ها و نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی فراتر از متن صریح قانون تاکید دارد؛ تصمیماتی که به روح و اصالتی که این سازمان در طول تاریخ خود در عرصه ورزشی دنبال کرده، احترام بگذارد. این کمیته‌ها از روسای فدراسیون‌ها تشکیل شده‌اند، هرچند که برخی از اعضای آن دارای تحصیلات و سوابق حقوقی هستند.

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