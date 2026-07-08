بازگشت خدایان فوتبال
آرژانتین از اعماق جهنم به زندگی برگشت
رسانههای ورزشی آرژانتین و جهان با تمجید بیسابقه از کامبک رویایی آلبیسلسته مقابل مصر، واکنش جنونآمیز یاران لیونل مسی را پس از شکست ۲ بر ۰، یک بازگشت افسانهای و در کلاس جهانی توصیف کردند.
به گزارش ایلنا، بازگشت جنونآمیز و دراماتیک تیم ملی آرژانتین مقابل مصر، آن هم در شرایطی که با دو گل از حریف خود عقب بود، موجی از شادمانی و تحسین را در میان رسانههای آرژانتینی و بینالمللی به راه انداخته است. «غیرت یک قهرمان»، «ما زندهایم»، «قلب یک قهرمان»، «بازگشت خدایان» و «معجزه آرژانتینی» تنها بخشی از عناوین جذابی بودند که در وبسایتهای خبری سراسر جهان خودنمایی میکردند.
طوفان غیرت آلبیسلسته در یادداشتهای حماسی نویسندگان آرژانتینی
آنتونیو سرپا در ستون خود در شبکه تیوایسی عنوان «غیرت قهرمان» را انتخاب کرد و نوشت: "چرا قهرمانان، قهرمان هستند؟ چون روح دارند. چون در رگهایشان خون جاری است، شرف دارند، شجاع و باابهت هستند. چون سرنوشت را به چالش میکشند، علیه تقدیر طغیان میکنند، به رویاهای غیرممکن ایمان دارند و تاریخ را تغییر میدهند. چون آنها بلدند در لبه تیغ بازی کنند، از جهنم عبور کنند و معجزاتی مثل کار این بچهها خلق کنند که هم خودشان را احیا کردند و هم ما را دوباره زنده ساختند." سرپا هیچ شک و تردیدی درباره شانس قهرمانی آرژانتین و احترامی که رقبایشان برای آنها قائل هستند ندارد و در ادامه اضافه کرد: "اگر هنوز کسی در کاندیداتوری آرژانتین و اعتبار آنها برای مبارزه با فرانسه یا هر تیم دیگری که پیش بیاید شک دارد، فقط کافی است ببیند این پیروزی حماسی چگونه در کمپهای تمرینی تیمهای رقیب بازتاب داشته است."
وبسایت تیوایسی اسپورت بلافاصله پس از سوت پایان بازی با تیتر درشت «ما زندهایم» نوشت: "کامبک قهرمانانه تیم ملی آرژانتین! در یک مسابقه نفسگیر دیگر، آلبیسلسته عقبافتادگی صفر بر دو مقابل مصر را جبران کرد، سه بر دو پیروز شد و به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد. یاسر ابراهیم و مصطفی زیکو آفریقاییها را پیش انداخته بودند، اما کریستین رومرو، لیونل مسی و انزو فرناندز در لحظات پایانی بازی را برگرداندند تا جایگاه خود را در مرحله بعدی تضمین کنند."
هرگز شماره ۱۰ را دستکم نگیرید
نشریه معروف اوله نیز همسو با لا ناسیون تیتر «قلب یک قهرمان» را برگزید و در تمجید از این بازگشت نوشت: "گریه کنید، فریاد بزنید، آواز بخوانید، بغلدستی خود را در آغوش بکشید، به دوستانتان زنگ بزنید و تمام روز را جشن بگیرید. حتی روی زمین مسابقه هم نمیدانیم از کجا شروع کنیم. تابآوری چیزی نیست که بتوانید از داروخانه بخرید یا آنلاین سفارش دهید. لحظات حماسی هم چیزی نیستند که بتوان آموزش داد؛ باید آنها را زندگی کرد. آرژانتین با این بازی زندگی میکند. با آن زجر میکشد، با آن نفس میکشد، برایش میجنگد و هرگز تسلیم نمیشود." این روزنامه با تمجید ویژه از عملکرد فوقستاره آلبیسلسته ادامه داد: "دوباره همه چیز داشت بد پیش میرفت؛ حذف تیم با ضربه تلخ یک وداع کمفروغ از سوی مسی در حال رقم خوردن بود. اما شما نباید هیچوقت شماره ۱۰ را دستکم بگیرید. هرگز نباید فکر کنید او روز بدی دارد. هرگز نباید تصور کنید دوران او تمام شده است. اسکالونتا در حالی که ده دقیقه تا پایان کار باقی مانده بود، یک بازی آخرالزمانی را برگرداند و با زدن سه گل به مصر، تیم را کاملاً زنده و سرپا نگه داشت. اگر رقبای دیگر میخواهند قهرمان جهان را از تورنمنت بیرون کنند، باید تلاشی به مراتب بیشتر از این انجام دهند."
روزنامه لا ناسیون پس از انتخاب تیتر قلب یک قهرمان، تمرکز خود را روی فوقستاره جلو برد و نوشت: "آرژانتین در حال سقوط بود، اما مسی آنها را نجات داد و یک مسابقه باورنکردنی را برگرداند. تیم ملی آرژانتین بار دیگر نشان داد که چرا قهرمان جهان است. در مسابقهای که از دست رفته به نظر میرسید و آنها را در آستانه حذف قرار داده بود، شاگردان لیونل اسکالونی با شخصیت، مهارت و انگیزه واکنش نشان دادند تا مصر را ۳ بر ۲ شکست دهند. آنها به رهبری لیونل مسی، یک صعود فراموشنشدنی را رقم زدند."
نشریه ال گرافیک با تیتر «با غرور یک قهرمان، آرژانتین در یک بازی بزرگ به بازی برگشت» نوشت: "تیم ملی آرژانتین موفق به کسب یک پیروزی حماسی ۳ بر ۲ مقابل مصر در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی شد." وبسایت پاخینا دوازده نیز با تیتر «به سوی یکچهارم نهایی!» به سختیهای عبور از سد مصر اشاره کرد و نوشت: "در یک پایان میخکوبکننده، اسکالونتا موفق شد با گلهای انزو فرناندز، مسی و کوتی رومرو، عقبافتادگی ۲ بر ۰ را جبران کند. گلهای مصر را زیکو و ابراهیم به ثمر رسانده بودند." برای روزنامه کلارین نیز این مسابقه یک «کامبک قهرمانانه برای اسکالونتا» بود: "تیم ملی آرژانتین به همراه لیونل مسی همچنان به تاریخسازی ادامه میدهد. آنها مقابل مصرِ محمد صلاح با دو گل عقب بودند و به یک بازگشت باورنکردنی دست یافتند."
بازتاب معجزه آتلانتا در رسانههای فرانسه، برزیل و ایتالیا
خارج از مرزهای آرژانتین، روزنامه فرانسوی اکیپ آنچه را که در آتلانتا رخ داد «معجزه آرژانتینی» توصیف کرد و نوشت: "در آتلانتا، آرژانتین با کامبک مقابل مصر در یازده دقیقه پایانی، از یک حذف غیرمنتظره گریخت. مدافعان عنوان قهرمانی جهان که تا دقیقه ۷۹ با نتیجه ۲ بر ۰ عقب بودند، در نهایت توان و قدرت لازم را برای رسیدن به مرحله یکچهارم نهایی پیدا کردند."
وبسایت برزیلی گلوبو اسپورته از یک عنوان پرمعنی استفاده کرد و نوشت: «بازگشت خدایان»: "مصر بازی را ۲ بر ۰ آغاز کرد، اما آرژانتین با تعصب و اراده راسخ در مسابقهای که با گلزنی زیکو و پنالتی از دست رفته مسی همراه بود، واکنش نشان داد."
در ایتالیا، روزنامه گازتا دلو اسپورت همه چیز را در جمله «آرژانتین، کامبک جام جهانی» خلاصه کرد و افزود که «آرژانتین مرده بود و مسی آنها را رستاخیز داد»: "تیم آرژانتین در حالی که تا دقیقه ۳۴ نیمه دوم با دو گل از یک مصر آماده و فوقالعاده عقب بود، یک کامبک خیرهکننده را به نمایش گذاشت. زمانی که به نظر میرسید همه چیز از دست رفته است، لئو به رومرو پاس گل داد تا او گل تساوی را به ثمر برساند و روحی دوباره در کالبد تیمی که از ضربات حریف گیج شده بود، بدمد. بدون مسی، که مسابقه را با اشکهای شوق و احتمالاً ناباورانه به پایان رساند، این شاهکار هرگز محقق نمیشد."