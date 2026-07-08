به گزارش ایلنا، تنش‌ها و جنگ لفظی در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا میان قدرت‌های فوتبال جهان به اوج خود رسیده است. رسانه مطرح فرانسوی آر‌ام‌سی اسپورت (RMC Sport) مقاله خود را در اعتراض به چیدمان داوری فیفا با این جمله تند و جنجالی آغاز کرده است: "فیفا بی‌شرم است."

این رسانه بدین ترتیب خشم خود را از اینکه تیم داوری مسابقه حساس بین فرانسه و مراکش کاملاً آرژانتینی است، ابراز کرد؛ افشاگری تکان‌دهنده‌ای از سوی این رسانه فرانسوی که بلافاصله در سراسر این کشور بازتاب یافت و موجی از اعتراضات را به راه انداخت.

انتقام‌جویی به سبک اینفانتینو از خروس‌ها؟

فاکوندو تلو، داور باسابقه و بین‌المللی، به همراه دو کمک‌داور هموطنش قضاوت این مسابقه سرنوشت‌ساز را بر عهده خواهد داشت. نکته تامل‌برانگیز و عجیب اینجاست که داور چهارم و مسئول اتاق کمک‌داور ویدیویی (VAR) نیز همگی آرژانتینی هستند؛ موضوعی که بسیار نادر است، زیرا فیفا معمولاً در بیشتر مسابقات این تورنمنت، داورانی از یک ملیت را انتخاب کرده و داور چهارم و مسئولان VAR را از کشورهای دیگری برمی‌گزید. این تصمیم بلافاصله شائبه‌ها و بدبینی‌های زیادی را ایجاد کرد.

در حالی که پیش از این آرژانتینی‌ها نیز از انتخاب لوتکسیه فرانسوی برای قضاوت بازی خود مقابل مصر به شدت ناراضی بودند، حالا این شائبه به وجود آمده که فیفا با انتخاب یک تیم داوری آرژانتینی برای بازی فرانسه، به نوعی دست به تلافی و جبران زده است.

با وجود این جنجال‌ها، بازیکنان تیم ملی فرانسه تلاش می‌کنند تمرکز خود را حفظ کنند. دایو اوپامکانو، مدافع باشگاه بایرن مونیخ، در این باره گفت: "من روی اینکه داور چه کسی است تمرکز نخواهم کرد. ما قبلاً این کار را نکرده‌ایم و اکنون نیز انجام نخواهیم داد. تمام تمرکز ما روی بازی با مراکش خواهد بود."

رابین ریسِر، دروازه‌بان سوم خروس‌ها نیز تلاش کرد این موضوع را کم‌اهمیت جلوه دهد و عنوان کرد: "ما نباید دچار توهم توطئه و پارانویا شویم. اگر این داوران اینجا هستند، به این دلیل است که واجد شرایط و باکفایت هستند."

ریشه این رقابت و حساسیت شدید بین دو کشور به فینال دراماتیک جام جهانی قطر بازمی‌گردد؛ جایی که آرژانتین در یک بازی تاریخی و نفس‌گیر موفق شد با شکست فرانسه، سومین قهرمانی خود در جهان را جشن بگیرد. اکنون هر دو تیم از مدعیان اصلی کسب جام در این دوره به شمار می‌روند و دقیقاً به همین دلیل است که هواداران فرانسوی اصلاً از قضاوت داوران آرژانتینی برای ستارگان خود راضی نیستند؛ به‌خصوص اینکه فاکوندو تلو برای اولین بار در طول دوران حرفه‌ای خود، برای تیم ملی فرانسه سوت خواهد زد.

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