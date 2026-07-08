منیر الحدادی در آستانه پیوستن به اتحاد طنجه مراکش
باشگاه اتحاد طنجه در آستانه نهایی کردن یکی از مهمترین خریدهای تابستانی خود قرار دارد. بر اساس گزارشها، منیر الحدادی، مهاجم ملیپوش مراکشی، با این باشگاه به توافق اولیه رسیده و تنها جزئیات نهایی قرارداد باقی مانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از آفریکافوت، باشگاه اتحاد طنجه به جذب منیر الحدادی نزدیک شده و مذاکرات میان طرفین در روزهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است.
بر اساس این گزارش، دو طرف بر سر کلیات قرارداد به توافق رسیدهاند و تنها برخی مسائل اداری و مالی باقی مانده است تا انتقال این مهاجم مراکشی به صورت رسمی اعلام شود؛ مگر اینکه در آخرین لحظات اتفاق غیرمنتظرهای رخ دهد.
مدیران اتحاد طنجه با حساسیت ویژهای این پرونده را دنبال میکنند و معتقدند حضور بازیکنی با تجربه و سابقه منیر الحدادی میتواند تأثیر مهمی بر شرایط تیم داشته باشد.
اتحاد طنجه که پس از پشت سر گذاشتن فصلی نهچندان موفق به دنبال تقویت خط حمله خود است، قصد دارد با جذب این مهاجم باتجربه، پیام روشنی به هوادارانش بدهد و از تواناییهای او در زمینه کیفیت فنی، رهبری و تجربه حضور در بالاترین سطح فوتبال بهره ببرد.