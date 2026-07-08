به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ برای اندریک ۱۹ ساله به بدترین شکل ممکن به پایان رسید. مهاجم جوان رئال مادرید در حالی این تورنمنت بزرگ را ترک کرد که نه تنها حتی در یک مسابقه هم در ترکیب اصلی قرار نگرفت، بلکه بدون به ثمر رساندن حتی یک گل، مسابقات را با ناامیدی مطلق و ایجاد تردیدهای فراوان درباره آینده‌اش پشت سر گذاشت.

از گل مردود به هائیتی تا کابوس بزرگ در تقابل با نروژ

این مهاجم جوان پس از اینکه در اولین بازی جام حتی یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا نکرد، در دیدار مقابل هائیتی با انگیزه فراوان برای اثبات توانایی‌هایش به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد. او در اولین فرصت جدی خود توپ را به تور چسباند، اما این گل در نهایت به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در دیدارهای بعدی، فرصت‌های او پس از ورود از روی نیمکت به دلیل بی‌دقتی در ضربات آخر یکی پس از دیگری از دست رفت.

نقطه عطف این ناکامی در تقابل حساس با نروژ رقم خورد. در شرایطی که بازی با تساوی بدون گل دنبال می‌شد، آنچلوتی تصمیم گرفت او را به زمین بفرستد تا شاید گل برتری را به ثمر برساند. با این حال، آن روز هم روز اندریک نبود؛ پاس بیرون پای تماشایی وینیسیوس، شماره ۱۹ سلسائو را در موقعیت عالی تک‌به‌تک با دروازه‌بان قرار داد، اما یک کنترل توپ ضعیف مانع از ثبت اولین گل او در جام جهانی شد. اتفاقات بعدی را هم همه می‌دانند: هالند با گلزنی خود برزیل را حذف کرد تا نروژ راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

حالا با اتمام جام جهانی برای این بازیکن، اندریک تعطیلات خود را آغاز می‌کند تا شش ماه پس از جدایی موقتش، دوباره به رئال مادرید ملحق شود. با بازگشت او و قرار گرفتن زیر نظر مورینیو، باید دید چه نقشی در تیم خواهد داشت؛ همان نقشی که در زمستان گذشته او را مجبور به ترک باشگاه کرده بود.

رقابت فشرده با گونزالو و چالش‌های مورینیو در خط حمله

اندریک در بازگشت به والدبباس تنها نخواهد بود و باید برای یک سال دیگر با گونزالو رقابت کند. این محصول آکادمی هنوز از لیست رئال مادرید برای فصل آینده کنار گذاشته نشده است. یک ماه پیش به نظر می‌رسید خروج او قطعی است... اما مورینیو جلوی این انتقال را گرفت. سرمربی پرتغالی می‌خواهد کاملاً عادلانه رفتار کند و عملکرد این مهاجم را در مرحله اول پیش‌فصل ارزیابی خواهد کرد؛ چرا که او معتقد است در حال حاضر جدایی گونزالو اولویت باشگاه نیست و تمرکز اصلی باید روی جذب یک مدافع وسط جدید و یک هافبک خلاق باشد.

اندریک با یک جنگ تمام‌عیار دیگر برای کسب جایگاه در خط حمله روبرو است. او باید با بازیکنی رقابت کند که در ۱,۴۷۱ دقیقه بازی، آمار هشت گل و سه پاس گل را ثبت کرده است؛ در حالی که این ستاره برزیلی در طول شش ماه حضورش در لیون، هشت گل و هشت پاس گل به ثمر رسانده بود. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا اندریک در بازگشت به برنابئو همچنان تحت تأثیر آن فرصت‌سوزی بزرگ مقابل نایلند خواهد بود یا برعکس، قدرتمندتر از همیشه با انگیزه جبران و از بین بردن تمام تردیدها به مادرید می‌آید.

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