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هواپیمای ارتش شکست‌خورده سلسائو به زمین نشست

فرود غریبانه در ریودوژانیرو با تنها یک بازیکن

فرود غریبانه در ریودوژانیرو با تنها یک بازیکن
کد خبر : 1810263
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کاروان تیم ملی فوتبال برزیل پس از وداع تلخ و زودهنگام با جام جهانی ۲۰۲۶، در حالی به خاک خود بازگشت که از میان تمام ستاره‌های نامدار این تیم، تنها یک بازیکن در هواپیمای اعزامی به ریودوژانیرو حضور داشت.

به گزارش ایلنا، شکست غیرمنتظره تیم ملی برزیل مقابل نروژ، رویای بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را به پایانی تلخ رساند. بسیاری از بازیکنان پیام‌های احساسی و غم‌انگیزی را در صفحات اجتماعی خود منتشر کردند. پس از اینکه تمامی اعضای تیم یکشنبه‌شب به کار خود در این تورنومنت پایان دادند، هر کدام راهی مقاصد مختلفی در سراسر جهان شدند و در این میان، تنها دانیلو، مدافع باسابقه سلسائو بود که با هواپیمای اختصاصی تیم به ریودوژانیرو بازگشت.

فرود غریبانه در ریودوژانیرو با تنها یک بازیکن

تمامی فوتبالیست‌هایی که در باشگاه‌های اروپایی توپ می‌زنند، از همین حالا تعطیلات خود را آغاز کرده‌اند؛ تعطیلاتی که بدون شک بسیار زودتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده بودند فرا رسیده است. در همین حال، بازیکنان شاغل در لیگ برزیل (برزیلیرائو) نیز پیش از بازگشت به تمرینات باشگاهی خود برای از سرگیری مسابقات پس از جام جهانی، یک هفته فرصت استراحت خواهند داشت.

پرواز غریبانه دانیلو به خانه و مقصد غیرمنتظره آنچلوتی

این موضوع که تنها یک بازیکن مابقی اعضای کاروان را همراهی می‌کرد، توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرده است؛ کاروانی که شامل افراد مختلفی بود که در کمپ تمرینی فعالیت می‌کردند، از اعضای کادر فنی گرفته تا پرسنلی که در بخش‌های مختلف مشغول به کار بودند. لئو نانتی، دروازه‌بان جوان نیز در این پرواز حضور داشت، هرچند که او بخشی از لیست رسمی تیم نبود و صرفاً در تمامی جلسات تمرینی شرکت می‌کرد تا برنامه‌های مختلف تمرینی را کامل کند.

فرود غریبانه در ریودوژانیرو با تنها یک بازیکن

از سوی دیگر، کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی برزیل، به جای بازگشت به خانه، راهی ونکوور شد تا از چند روز استراحت خود لذت ببرد؛ آن هم پیش از آغاز برنامه‌ریزی‌ها و کارهای فشرده‌ای که باید با نگاه به روزهای فیفا (فیفادی) در ماه سپتامبر انجام دهد؛ روزهایی که چندان دور نیستند و انتظار می‌رود تغییرات و تحولات بسیار زیادی در ترکیب سلسائو در آن مقطع رخ دهد.

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