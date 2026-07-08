معجون مرگبار برای رقیبان
وقتی مسی و اتاق VAR دست به دست هم میدهند
ترکیب نبوغ مهارناپذیر لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۶ و تصمیمات سرنوشتساز اتاق کمکداور ویدیویی، به کابوسی مرگبار برای تمامی رقبای آلبیسلسته تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، آرژانتین پس از پشت سر گذاشتن یک ماراتن جنجالی مقابل مصر، راهی مرحله یکچهارم نهایی شد؛ مسابقهای که طبق انتظار با درخشش و پیروزی مسی به پایان رسید، اما این مسابقه جنجال بزرگ داوری در ابعاد جهانی را به همراه داشت.
این حواشی به دلیل مردود شدن گل مصر توسط اتاق VAR و عدم اعلام پنالتی مشکوکی رخ داد که مصریها معتقد بودند در ادامه همان صحنه، منجر به گل سرنوشتساز انزو فرناندز شد. این بازی خلاصه دقیقی از وضعیت اخیر آلبیسلسته بود: تیمی که تعیینکنندهترین بازیکن ادوار اخیر جام جهانی را در اختیار دارد و در عین حال، مجموعهای که به دلیل احتمال سوءگیری و نگاه حمایتی داوران به نفع آنها، شدیداً زیر ذرهبین قرار گرفته است.
از یک سو، مسی در هر جایی که پا میگذارد، تحسین همگان را برمیانگیزد. او اکنون ۸ گل در این دوره و در مجموع ۲۰ گل در تاریخ این رقابتها به ثمر رسانده و با عبور از کلوزه، رکورددار شده است. او در تقابل با مصر، بار دیگر در یک موقعیت کاملاً بحرانی تیم را روی شانههایش حمل کرد؛ آن هم در شرایطی که بازی ۲ بر ۰ به سود حریف بود و آرژانتینیها چمدانهای خود را برای خروج از تورنمنت بسته بودند. واکنش سریع و نبوغ او، کشورش را از یک فاجعه بزرگ نجات داد.
چتر حمایتی کمکداور ویدیویی بالای سر قهرمان جهان؟
آرژانتین بار دیگر از تصمیمات داوری و VAR که میتوانست به راحتی به شکل دیگری رقم بخورد، جان سالم به در برد؛ چرا که این تصمیمات اغلب در مرز باریکی قرار داشتند. تا اینجای تورنمنت، هر سه باری که VAR در مسابقات آنها (مقابل اتریش، اردن و مصر) مداخله کرده، رای نهایی به سود آلبیسلسته صادر شده است. درست مانند اتفاقات جام جهانی قطر، لوتکسیه، داور مسابقه، در برخورد با خطاهایی که علیه آرژانتین بود سعه صدر نشان میداد و در مواجهه با صحنههایی که به نفع آنها بود، کاملاً سختگیر و قاطع عمل میکرد. به همین دلیل، کشور مصر، بازیکنان، سرمربی و فدراسیون فوتبال این کشور شدیدترین مراتب اعتراض خود را ابراز کردند و حتی تا آنجا پیش رفتند که شکایت رسمی خود را در اعتراض به این وضعیت داوری به فیفا ارسال نمودند.
جنجال نماد اسرارآمیز در آتلانتا
یکی از تکاندهندهترین تصاویر این خشم و اعتراض، در لحظات پایانی مسابقه رقم خورد. حسام حسن، سرمربی مصر، به دلیل اعتراض شدید با کارت زرد جریمه شد و در اوج عصبانیت، با بالا آوردن و ضربدر کردن دستانش، حرکت خاصی را انجام داد. دستیاران او بلافاصله تلاش کردند تا مقابل او قرار بگیرند و او را بپوشانند، در حالی که او با خشم فراوان همچنان سعی داشت آن حرکت را تکرار کند. تعابیر متعددی برای این ژست وجود دارد؛ برخی میگویند او به عملکرد داور اعتراض میکرد، به این معنی که دستانش بسته شده و تیمش قربانی یک سرقت علنی شده است. اما تعبیر دیگر به پروتکل رسمی فیفا مربوط میشود که در آن، شکل دادن یک ضربدر یا علامت متمایز با بازوها برای محکوم کردن یک اقدام نژادپرستانه یا تبعیضآمیز تعریف شده است.
این قانون به اتفاق آرا در جریان هفتاد و چهارمین کنگره فیفا که در سال ۲۰۲۴ در بانکوک برگزار شد، با هدف ایجاد یک سیگنال جهانی و قابل شناسایی در زمین تصویب شد. هیچ گزارشی مبنی بر بروز حوادث نژادپرستانه از سوی سکوها یا از جانب بازیکنان آرژانتین ثبت نشده است. در کنفرانس خبری پس از بازی، هم حسام حسن و هم زیکو، مهاجم مصر، انتقادات بسیار تند و گزندهای را مطرح کردند و مستقیماً مقامات فیفا و اعضای حاضر در استادیوم را هدف قرار دادند. این پایان یک مسابقه تاریخی بود؛ نه تنها به این دلیل که امیدهای لیونل مسی ۳۹ ساله را در این رقابتها زنده نگه داشت، بلکه به این خاطر که بار دیگر شائبه و بحث سوءگیری داوری به نفع مدافع عنوان قهرمانی را به تیتر اول رسانهها تبدیل کرد.