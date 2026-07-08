حمله تند رئیس لالیگا به فیفا: ماجرای بالوگان فقط نوک کوه یخ است
خاویر تباس، رئیس لالیگا، با انتقاد شدید از تصمیم فیفا برای بخشش محرومیت فولارین بالوگان، این اقدام را نمونهای از ضعف ساختار مدیریتی فدراسیون جهانی فوتبال دانست و خواستار شفافیت بیشتر در روند تصمیمگیریهای این نهاد شد.
به گزارش ایلنا، خاویر تباس، رئیس لالیگا، پس از تصمیم فیفا برای بخشش محرومیت فولارین بالوگان و صدور مجوز حضور او در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی برابر بلژیک، انتقادهای شدیدی را متوجه فدراسیون جهانی فوتبال کرد.
تباس در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «پرونده بالوگان را نمیتوان یک اشتباه موردی یا اتفاقی استثنایی دانست. این موضوع بخشی از روندی است که سالهاست به اعتبار فیفا و مدیریت فوتبال جهان آسیب زده است. زمانی که قوانین بر اساس مصلحت تفسیر میشوند و تصمیمهای کلان بدون مشارکت واقعی لیگهای داخلی اتخاذ میشوند، دیگر بحث فقط یک پرونده خاص نیست؛ بلکه کل ساختار حکمرانی فوتبال با چالش روبهرو است.»
او در ادامه با انتقاد از روند تصمیمگیری در فیفا افزود: «کنگرههای این نهاد بیش از آنکه محلی برای گفتوگو و تبادل نظر باشند، به نشستهایی تبدیل شدهاند که تصمیمها پیش از آغاز رأیگیری در آنها مشخص است. لیگهای داخلی، با وجود نقش اساسی در اداره فوتبال حرفهای، عملاً در این تصمیمها سهمی ندارند و نتیجه آن، تصویب سیاستهایی است که به منافع آنها لطمه میزند.»
رئیس لالیگا همچنین پرونده بالوگان را نمونهای از این روند دانست و اظهار کرد: «این اتفاق تنها نوک کوه یخ است. اگر قوانین بهصورت یکسان و شفاف اجرا نشوند و هر بار با تفاسیر متفاوت روبهرو باشیم، اعتماد به نهادهای فوتبالی از بین خواهد رفت و بدون اعتماد، هیچ سازمانی نمیتواند اعتبار خود را حفظ کند.»
تباس در پایان نیز با انتقاد از سکوت برخی مدیران فوتبال جهان گفت: «بسیاری از افراد از این مشکلات آگاه هستند، اما ترجیح میدهند سکوت کنند، چون مخالفت با این روند دشوارتر از همراهی با آن است. فوتبال جهان به نهادهایی نیاز دارد که بر پایه شفافیت، پاسخگویی و احترام به قوانین اداره شوند، نه با تصمیمهای یکجانبه و سلیقهای که اعتماد باشگاهها، لیگها، بازیکنان و هواداران را از بین میبرد.»