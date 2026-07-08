انتقاد ستاره سابق آرژانتین از داوری بازی مصر
یکی از بازیکنان پیشین تیم ملی آرژانتین با انتقاد از قضاوت دیدار این تیم مقابل مصر در جام جهانی ۲۰۲۶، معتقد است داور در صحنه برخورد با محمد صلاح مرتکب اشتباه شده و باید یک ضربه پنالتی به سود مصر اعلام میکرد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی آرژانتین و مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، علاوه بر کامبک ۳ بر ۲ آلبیسلسته، با تصمیمهای بحثبرانگیز داوری نیز همراه بود؛ تصمیمهایی که همچنان واکنشهای مختلفی را در پی دارد.
در همین راستا، لوپز، بازیکن پیشین تیم ملی آرژانتین، در برنامه تحلیلی شبکه beIN Sports به بررسی صحنههای جنجالی این مسابقه پرداخت و عملکرد تیم داوری را مورد انتقاد قرار داد.
او با اشاره به گل مردود شده مصطفی زیکو گفت داور در آن صحنه تصمیم درستی گرفته و به دلیل خطای مروان عطیه روی لیساندرو مارتینز، گل مصر نباید پذیرفته میشد.
با این حال، لوپز درباره صحنه برخورد با محمد صلاح نظر متفاوتی داشت و تأکید کرد داور باید در آن موقعیت به سود مصر اعلام خطا میکرد. او در این باره اظهار داشت: «در صحنه مربوط به صلاح نیز خطا رخ داد. درست است که توپ کمی پشت سر او قرار داشت، اما توپ مقابل مارتینز بود و این برخورد از نظر من خطا محسوب میشد.»
این کارشناس فوتبال در ادامه از عملکرد سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) نیز انتقاد کرد و گفت تصمیمگیری در برخی صحنههای حساس، چه در این مسابقه و چه در دیگر دیدارهای جام جهانی، با تأخیر همراه بوده و همین موضوع موجب افزایش حاشیههای داوری شده است.
تیم ملی مصر در این مسابقه ابتدا با دو گل از آرژانتین پیش افتاد، اما در ادامه نتوانست برتری خود را حفظ کند و با دریافت سه گل، شکست خورد تا از گردونه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شود.