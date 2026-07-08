دیبالا در رم ماندنی شد

به گزارش ایلنا، پرونده انتقال پائولو دیبالا به بوکا جونیورز، دست‌کم در پنجره نقل‌وانتقالات جاری، به پایان رسیده است. مهاجم ۳۲ ساله آرژانتینی که از ابتدای ماه جولای بازیکن آزاد محسوب می‌شد، بر سر تمدید قرارداد با باشگاه رم به توافق رسیده و انتظار می‌رود همکاری دو طرف برای دو فصل دیگر ادامه پیدا کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های آرژانتینی، رودولفو آروابارنا، سرمربی جدید بوکا جونیورز، طی روزهای گذشته در گفت‌وگویی مستقیم با دیبالا تلاش کرد او را برای بازگشت به فوتبال آرژانتین متقاعد کند. در این تماس، برنامه‌های فنی تیم و جایگاهی که برای این بازیکن در نظر گرفته شده بود، تشریح شد.

با وجود مثبت بودن فضای این مذاکرات، دیبالا تصمیم خود را از قبل گرفته بود و ترجیح داد همچنان در سطح نخست فوتبال اروپا به میدان برود. به همین دلیل، تلاش‌های بوکا جونیورز برای جذب این بازیکن به نتیجه نرسید.

در سوی مقابل، باشگاه رم پس از نهایی شدن مسائل مالی، مراحل پایانی تمدید قرارداد این ستاره آرژانتینی را دنبال می‌کند و انتظار می‌رود به‌زودی ادامه همکاری دو طرف به صورت رسمی اعلام شود.

دیبالا که از محبوب‌ترین بازیکنان هواداران رم به شمار می‌رود، قرار است یکی از مهره‌های کلیدی تیم جان‌پیرو گاسپرینی در فصل آینده باشد؛ فصلی که جالوروسی با حضور دوباره در لیگ قهرمانان اروپا، اهداف بزرگی را دنبال خواهد کرد.

یکی از نکات قابل توجه این توافق، موافقت دیبالا با کاهش دستمزد برای تمدید قرارداد است؛ اقدامی که رسانه‌های ایتالیایی آن را نشانه‌ای از تمایل جدی این بازیکن برای ادامه حضور در جمع جالوروسی ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس توافق انجام‌شده، قرارداد دیبالا تا سال ۲۰۲۸ تمدید خواهد شد. این در حالی است که مدیران بوکا جونیورز طی بیش از یک سال گذشته بارها برای بازگرداندن این ستاره آرژانتینی تلاش کردند. خوان رومن ریکلمه، رئیس باشگاه، و لئاندرو پاردس، دوست و هم‌تیمی سابق دیبالا، نیز در این مدت مذاکرات متعددی با او داشتند، اما در نهایت علاقه این بازیکن به ادامه حضور در فوتبال اروپا، پرونده این انتقال را فعلاً بسته است.

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