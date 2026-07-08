غیبت دو مدافع اسپانیا در تمرین پیش از دیدار با بلژیک
تیم ملی اسپانیا نخستین جلسه ریکاوری خود پس از صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان اسپانیا پس از برتری مقابل پرتغال و صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، نخستین جلسه ریکاوری خود را در ورزشگاه کاتن بول شهر دالاس برگزار کردند.
در این تمرین، ایمریک لاپورت و پائو کوبارسی در کنار سایر بازیکنان حضور نداشتند و برنامه آمادهسازی خود را بهصورت اختصاصی در سالن بدنسازی دنبال کردند. با این حال، فدراسیون فوتبال اسپانیا اعلام کرده است وضعیت جسمانی هر دو مدافع مطلوب است و غیبت آنها صرفاً بخشی از برنامه ریکاوری پس از مسابقه بوده است.
این جلسه تمرینی مانند روزهای گذشته با هدف بازگشت بازیکنان به شرایط ایدهآل برگزار شد و انتظار میرود لاپورت و کوبارسی از تمرین بعدی به جمع سایر ملیپوشان اسپانیا اضافه شوند.
شاگردان سرمربی اسپانیا تا پیش از دیدار مرحله یکچهارم نهایی برابر بلژیک، سه جلسه تمرینی دیگر در پیش دارند. نخستین تمرین پس از بازی در دالاس برگزار شد و دو جلسه پایانی نیز در لسآنجلس، محل برگزاری دیدار بعدی اسپانیا در جام جهانی، انجام خواهد شد.