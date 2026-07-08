حرکت جنجالی اینفانتینو پس از حذف مصر

به گزارش ایلنا، در حالی که اعتراض‌ها به قضاوت دیدار مصر و آرژانتین همچنان ادامه دارد، تصویری از جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.

بر اساس تصاویر منتشرشده از ورزشگاه بی‌سی‌پلیس ونکوور و پیش از آغاز دیدار سوئیس و کلمبیا، اینفانتینو در جایگاه ویژه با در دست داشتن پرچم مصر مقابل دوربین‌ها قرار گرفت؛ اتفاقی که تنها چند ساعت پس از حذف تیم ملی مصر از جام جهانی ۲۰۲۶ رخ داد.

مصر در مرحله یک‌هشتم نهایی تا آستانه خلق یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های مسابقات پیش رفت و پس از برتری دو بر صفر مقابل آرژانتین، در نهایت با دریافت سه گل، بازی را ۳ بر ۲ واگذار کرد. گل دیرهنگام آرژانتین و برخی تصمیم‌های جنجالی تیم داوری، موجی از اعتراض‌ها را در فوتبال مصر به همراه داشت.

حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، پس از پایان مسابقه با انتقاد از عملکرد داوران و فیفا، مدعی شد تیمش به حق خود نرسیده است. او همچنین اعلام کرد به دلیل آنچه بی‌عدالتی در این رقابت‌ها توصیف کرد، دیگر مسابقات جام جهانی را دنبال نخواهد کرد.

همزمان با انتشار تصویر اینفانتینو، کاربران شبکه‌های اجتماعی عربی برداشت‌های متفاوتی از این اقدام داشتند. گروهی آن را نشانه‌ای از احترام رئیس فیفا به عملکرد تیم ملی مصر برابر مدافع عنوان قهرمانی دانستند، اما عده‌ای دیگر با اشاره به اعتراض‌های گسترده مصری‌ها نسبت به داوری، این هم‌زمانی را قابل تأمل توصیف کردند.

دیدار سوئیس و کلمبیا که ساعاتی پس از مسابقه مصر و آرژانتین برگزار شد، حریف آلبی‌سلسته در مرحله یک‌چهارم نهایی را مشخص می‌کرد و همین موضوع باعث شد تصویر رئیس فیفا با پرچم مصر، بیش از پیش مورد توجه رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی قرار گیرد.

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