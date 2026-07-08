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غافلگیری بزرگ پس از کامبک آرژانتین؛ هواداران به مسی رأی ندادند (عکس)

غافلگیری بزرگ پس از کامبک آرژانتین؛ هواداران به مسی رأی ندادند (عکس)
کد خبر : 1810217
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با وجود نقش تعیین‌کننده لیونل مسی در کامبک تاریخی آرژانتین مقابل مصر، نتیجه نظرسنجی گسترده هواداران پس از پایان مسابقه، بسیاری را غافلگیر کرد و نام دیگری را در صدر فهرست بهترین بازیکنان قرار داد.

به گزارش ایلنا،  پس از صعود دراماتیک تیم ملی آرژانتین به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل مصر، رسانه TyC Sports نظرسنجی انتخاب بهترین بازیکن میدان را برگزار کرد که نتیجه آن برخلاف انتظار بسیاری از هواداران فوتبال بود.

در این نظرسنجی که بیش از ۳۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند، لئاندرو پاردس با کسب ۵۴.۷۹ درصد آرا عنوان بهترین بازیکن مسابقه را از آن خود کرد. هافبک آرژانتین با نمایش مؤثر در میانه میدان، نقش مهمی در کنترل جریان بازی، بازپس‌گیری توپ و طراحی حملات تیمش ایفا کرد و مورد استقبال گسترده هواداران قرار گرفت.

غافلگیری بزرگ پس از کامبک آرژانتین؛ هواداران به مسی رأی ندادند (عکس)

یکی از صحنه‌های تعیین‌کننده مسابقه نیز به عملکرد پاردس مربوط می‌شد؛ جایی که او با یک تکل به‌موقع، پاس خطرناک عمر مرموش را قطع کرد و مانع از خلق موقعیتی جدی برای مصر شد. بسیاری از هواداران این صحنه را یکی از عوامل کلیدی بازگشت آرژانتین و حفظ شانس صعود این تیم ارزیابی کردند.

غافلگیری بزرگ پس از کامبک آرژانتین؛ هواداران به مسی رأی ندادند (عکس)

در رتبه دوم این نظرسنجی، کریستین رومرو با ۲۲.۴۵ درصد آرا قرار گرفت. مدافع میانی آلبی‌سلسته علاوه بر نمایش مطمئن در خط دفاع، گل نخست تیمش را نیز روی ارسال لیونل مسی به ثمر رساند تا مسیر بازگشت آرژانتین به مسابقه هموار شود.

با وجود تأثیر مستقیم لیونل مسی روی دو گل تیمش، کاپیتان آرژانتین در جایگاه سوم ایستاد. مسی که ابتدا یک ضربه پنالتی را از دست داد، در ادامه با ثبت یک پاس گل و به ثمر رساندن گل تساوی، نقش مهمی در بازگشت تیمش داشت، اما تنها ۱۱.۳۶ درصد آرای کاربران را به دست آورد.

انزو فرناندز، زننده گل پیروزی‌بخش آرژانتین، نیز با ۶.۶۹ درصد آرا در رتبه چهارم قرار گرفت و سایر بازیکنان سهم اندکی از آرای هواداران کسب کردند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد هواداران آرژانتین این بار بیش از آمار گل و پاس گل، نقش تاکتیکی پاردس در میانه میدان، توپ‌گیری‌های متعدد و تکل سرنوشت‌ساز او را عامل اصلی صعود آلبی‌سلسته به جمع هشت تیم پایانی جام جهانی دانسته‌اند.

 

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