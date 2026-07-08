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بارسلونا برای جذب آلوارز ضرب‌الاجل تعیین کرد

بارسلونا برای جذب آلوارز ضرب‌الاجل تعیین کرد
کد خبر : 1810211
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باشگاه بارسلونا در حالی همچنان پیگیر جذب خولین است که مدیریت این باشگاه برای نهایی شدن انتقال او زمان مشخصی تعیین کرده و قصد ندارد مذاکرات تا روزهای پایانی پنجره نقل‌وانتقالات ادامه پیدا کند.

به گزارش ایلنا،  بارسلونا همچنان جذب خولین را یکی از اهداف اصلی خود در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی می‌داند، اما مدیران این باشگاه تأکید کرده‌اند که این پرونده نمی‌تواند برای مدت طولانی باز بماند.

در شرایطی که پیش‌تر پیشنهادی ۱۰۰ میلیون یورویی برای این بازیکن ارائه شده بود، خوان لاپورتا اعلام کرده است این پیشنهاد همیشگی نخواهد بود و تنها تا مدت محدودی اعتبار دارد.

از سوی دیگر، هانسی فلیک سرمربی بارسلونا ترجیح می‌دهد پیش از آغاز اردوی آماده‌سازی تیم در انگلیس، ترکیب نهایی خود را در اختیار داشته باشد و به همین دلیل خواهان تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این انتقال است.

در اردوگاه اتلتیکو مادرید نیز شرایط نسبت به هفته‌های گذشته تغییر کرده است. مدیران این باشگاه که در ابتدا پیشنهاد بارسلونا را چندان جدی تلقی نمی‌کردند، اکنون به این جمع‌بندی رسیده‌اند که خولین تصمیم خود را برای جدایی گرفته و احتمال ادامه همکاری بسیار کاهش یافته است.

اتلتیکو در حال حاضر با دو سناریو روبه‌رو است؛ یا این بازیکن را با بالاترین رقم ممکن به فروش برساند یا تلاش کند با تغییر شرایط، او را برای ادامه حضور در تیم متقاعد کند. با این حال، هر دو مسیر با موانع قابل توجهی همراه است.

در همین حال، بارسلونا نیز موضع خود را حفظ کرده و حاضر نیست برای انجام این انتقال هزینه‌ای فراتر از برنامه مالی باشگاه پرداخت کند. از سوی دیگر، اطرافیان خولین نیز تأکید دارند که او تصمیم خود را گرفته و قصد تغییر موضع ندارد.

دیگو سیمئونه نیز در روزهای اخیر با تمجید از توانایی‌های فنی این مهاجم آرژانتینی تلاش کرده فضای ایجادشده را مدیریت کند و احتمال ادامه همکاری را افزایش دهد، اما شواهد نشان می‌دهد تکلیف آینده این بازیکن پیش از پایان پنجره نقل‌وانتقالات مشخص خواهد شد.

 
 

 

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