واکنش مسی به صعود آرژانتین: این تیم هرگز تسلیم نمیشود
لیونل مسی پس از پیروزی ۳ بر ۲ آرژانتین مقابل مصر و صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با تمجید از روحیه جنگندگی همتیمیهایش تأکید کرد که در این رقابتها هیچ مسابقه آسانی وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در یکی از جذابترین دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با وجود عقب افتادن برابر مصر، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید و جواز حضور در جمع هشت تیم پایانی مسابقات را به دست آورد.
لیونل مسی که در این مسابقه یکی از گلهای آلبیسلسته را به ثمر رساند، پس از پایان بازی در گفتوگو با خبرنگاران، از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد و صعود به مرحله بعد را حاصل روحیه مبارزهطلب بازیکنان آرژانتین دانست.
کاپیتان آرژانتین با اشاره به دشواری رقابتهای جام جهانی گفت: «در این تورنمنت هیچ دیدار آسانی وجود ندارد و تقریباً همه مسابقات با رقابتی نزدیک و فشرده دنبال میشوند.»
او همچنین درباره بازگشت تیمش پس از عقب افتادن در جریان مسابقه اظهار داشت: «از این پیروزی بسیار خوشحال هستم. جبران اختلاف دو گل کار سادهای نبود، اما این تیم بارها نشان داده که هرگز تسلیم نمیشود و تا آخرین لحظه برای رسیدن به نتیجه میجنگد. گل زودهنگام کریستین رومرو به ما فرصت داد تا برای بازگشت به بازی امیدوار بمانیم و تلاش خود را ادامه دهیم.»
مسی در پایان نیز از حمایت هواداران آرژانتین قدردانی کرد و با تمجید از عملکرد همتیمیهایش افزود: «نمایشی که تیم امروز ارائه داد، فوقالعاده بود. خوشحالم که هواداران همچنان از ما حمایت میکنند و از عملکرد این تیم لذت میبرند.»