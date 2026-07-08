خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش مسی به صعود آرژانتین: این تیم هرگز تسلیم نمی‌شود

واکنش مسی به صعود آرژانتین: این تیم هرگز تسلیم نمی‌شود
کد خبر : 1810208
لینک کوتاه کپی شد.

لیونل مسی پس از پیروزی ۳ بر ۲ آرژانتین مقابل مصر و صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با تمجید از روحیه جنگندگی هم‌تیمی‌هایش تأکید کرد که در این رقابت‌ها هیچ مسابقه آسانی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی آرژانتین در یکی از جذاب‌ترین دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با وجود عقب افتادن برابر مصر، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید و جواز حضور در جمع هشت تیم پایانی مسابقات را به دست آورد.

لیونل مسی که در این مسابقه یکی از گل‌های آلبی‌سلسته را به ثمر رساند، پس از پایان بازی در گفت‌وگو با خبرنگاران، از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد و صعود به مرحله بعد را حاصل روحیه مبارزه‌طلب بازیکنان آرژانتین دانست.

کاپیتان آرژانتین با اشاره به دشواری رقابت‌های جام جهانی گفت: «در این تورنمنت هیچ دیدار آسانی وجود ندارد و تقریباً همه مسابقات با رقابتی نزدیک و فشرده دنبال می‌شوند.»

او همچنین درباره بازگشت تیمش پس از عقب افتادن در جریان مسابقه اظهار داشت: «از این پیروزی بسیار خوشحال هستم. جبران اختلاف دو گل کار ساده‌ای نبود، اما این تیم بارها نشان داده که هرگز تسلیم نمی‌شود و تا آخرین لحظه برای رسیدن به نتیجه می‌جنگد. گل زودهنگام کریستین رومرو به ما فرصت داد تا برای بازگشت به بازی امیدوار بمانیم و تلاش خود را ادامه دهیم.»

مسی در پایان نیز از حمایت هواداران آرژانتین قدردانی کرد و با تمجید از عملکرد هم‌تیمی‌هایش افزود: «نمایشی که تیم امروز ارائه داد، فوق‌العاده بود. خوشحالم که هواداران همچنان از ما حمایت می‌کنند و از عملکرد این تیم لذت می‌برند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی