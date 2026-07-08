شروع دوران تازه قرمزها؛ ایراولا وارد مرکز تمرین لیورپول شد
اندونی ایراولا، سرمربی جدید لیورپول، کار خود را در مرکز تمرینات این باشگاه آغاز کرده و آمادهسازی قرمزها برای فصل جدید را کلید زده است.
به گزارش ایلنا، دوران تازه لیورپول با اندونی ایراولا رسماً آغاز شده است. سرمربی جدید قرمزهای آنفیلد در حالی کار خود را در مرکز تمرینات باشگاه شروع کرده که بیشتر بازیکنان تیم اصلی و اعضای کادر فنی از هفته آینده به تمرینات بازخواهند گشت.
با وجود غیبت بخش مهمی از نفرات اصلی، ایراولا زمان را از دست نداده و روند آمادهسازی تیم برای فصل جدید را آغاز کرده است. در نخستین روزهای کاری او، تعدادی از بازیکنانی که در حال پشت سر گذاشتن دوران بهبودی از مصدومیت هستند در مرکز تمرینات حاضر شدند؛ از جمله هوگو اکیتیکه، کانر برادلی، استفان باجچتیچ، واتارو اندو و جیووانی لئونی.
در کنار این نفرات، برخی بازیکنان تازهوارد و جوان نیز به تمرینات پیشفصل اضافه شدهاند. ژرمی ژاکه و هاروی الیوت از جمله بازیکنانی هستند که برای شروع آمادهسازی فصل جدید در اختیار کادر فنی قرار گرفتهاند.
بازگشت بازیکنان ملیپوش لیورپول به تمرینات به مدت زمان استراحت آنها پس از حضور در جام جهانی بستگی دارد. در حال حاضر تنها دو بازیکن از این تیم همچنان در مرحله بعدی رقابتها حضور دارند؛ ویکتور مونوئز همراه تیم ملی اسپانیا و الکسیس مکآلیستر با آرژانتین. همچنین در ترکیب تیم ملی انگلیس هیچ بازیکنی از لیورپول حضور ندارد.
نخستین بازی رسمی ایراولا روی نیمکت لیورپول روز ۲۳ اوت مقابل نیوکاسل در ورزشگاه سنتجیمز پارک برگزار خواهد شد؛ دیداری که آغاز رسمی پروژه جدید قرمزها با سرمربی اسپانیایی محسوب میشود.
با بازگشت تدریجی بازیکنان، آزمایشهای پزشکی و ارزیابیهای فیزیکی در اولویت برنامههای کادر فنی قرار خواهد گرفت. تامی الیفیک و شاون کوپر نیز به عنوان دستیاران ایراولا در لیورپول فعالیت خواهند کرد و در آمادهسازی تیم برای فصل جدید نقش خواهند داشت.