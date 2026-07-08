به گزارش ایلنا، نروژ با شکست ۲ بر یک برزیل در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های این دوره را رقم زد و همزمان جهشی قابل توجه در رده‌بندی فیفا داشت.

نروژی‌ها پس از این پیروزی ارزشمند، ۳۳.۶۱ امتیاز به اندوخته خود اضافه کردند؛ امتیازی که بیشترین میزان کسب‌شده در میان تیم‌های صعودکننده به مرحله یک‌چهارم نهایی محسوب می‌شود. این نتیجه باعث شد نروژ که پیش از آغاز رقابت‌ها در رده سی‌ویکم جهان قرار داشت، با ۱۲ پله صعود به جایگاه نوزدهم برسد و وارد جمع ۲۰ تیم برتر رده‌بندی فیفا شود.

پیروزی برابر برزیل نه‌تنها نروژ را به جمع هشت تیم برتر جام جهانی رساند، بلکه این تیم را به یکی از مهم‌ترین شگفتی‌سازان تورنمنت تبدیل کرد. بر اساس تغییرات تازه، نروژ بیشترین پیشرفت را در میان تیم‌های حاضر در جام جهانی داشته است.

در سوی دیگر، بلژیک نیز پس از پیروزی قاطع ۴ بر یک برابر آمریکا، ۲۱.۸۴ امتیاز به دست آورد و با عبور از هلند، خود را به رده هشتم رده‌بندی فیفا رساند. این صعود تنها تغییر مهم در جمع تیم‌های بالای جدول رده‌بندی جهانی پس از مرحله یک‌هشتم نهایی بود.

انگلیس و اسپانیا نیز با عبور از حریفان خود مسیر صعود را ادامه دادند. انگلیس در دیداری دشوار مکزیک را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد و اسپانیا نیز در یک تقابل حساس اروپایی با نتیجه یک بر صفر از سد پرتغال گذشت تا راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

در این میان، تیم‌هایی که در مرحله یک‌هشتم نهایی حذف شدند، امتیازی به دست نیاوردند و نتوانستند جایگاه خود را در رده‌بندی فیفا بهبود ببخشند. برزیل نیز پس از شکست برابر نروژ، در خطر از دست دادن جایگاه پنجم خود قرار گرفته است؛ اتفاقی که در صورت پیروزی مراکش مقابل فرانسه در مرحله یک‌چهارم نهایی می‌تواند رخ دهد.

آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، با پیروزی نزدیک برابر مصر توانست فاصله خود با فرانسه در صدر رده‌بندی را به تنها ۰.۷۱ امتیاز کاهش دهد. با ادامه رقابت‌ها در مراحل پایانی جام جهانی، احتمال تغییرات بیشتر در رده‌های بالای فیفا همچنان وجود دارد.

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