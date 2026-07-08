با اخبار داغ نقل و انتقالات
بازار تابستانی روی دور تند؛ از انتخاب آربلوا تا شکار جدید آرسنال
در انگلیس علیرغم حضور جذاب این کشور در جام جهانی، باشگاهها نقل و انتقالات را نیز با هیجان بالایی دنبال می کنند.
به گزارش ایلنا، باشگاه فولام رسماً اعلام کرد آلوارو آربلوا، سرمربی پیشین رئال مادرید، هدایت این تیم را بر عهده گرفته است.
در دیگر اخبار نقلوانتقالات، رنجرز همچنان در حال مذاکره برای جذب وانیا دراگویویچ، کاپیتان پارتیزان بلگراد است. هنوز توافق نهایی میان دو باشگاه حاصل نشده و مذاکرات بر سر ارزش این بازیکن ۲۰ ساله ادامه دارد. دراگویویچ که تا سال ۲۰۳۰ با پارتیزان قرارداد دارد، یکی از بهترین هافبکهای دفاعی لیگ صربستان محسوب میشود و دو بازی ملی نیز در کارنامه دارد.
همچنین ایلان مسلیه، دروازهبان پیشین لیدز یونایتد، در آستانه پیوستن به آرسنال به عنوان بازیکن آزاد قرار دارد. این دروازهبان فرانسوی پس از جدایی از لیدز، احتمالاً به عنوان گزینه سوم دروازهبانی به جمع توپچیها اضافه خواهد شد؛ انتقالی که میتواند زمینه خروج قرضی تامی ستفورد، دروازهبان جوان آرسنال را فراهم کند.
در نیوکسل نیز فعالیتها ادامه دارد و شان استور، هافبک جوان آژاکس، برای انجام تستهای پزشکی وارد شمال شرق انگلیس شده است. نیوکسل قرار است برای این بازیکن ۱۸ ساله ۲۰ میلیون پوند به علاوه ۳ میلیون پوند پاداش پرداخت کند. او میتواند جانشینی برای ساندرو تونالی باشد که از نیوکسل جدا شده است.
از سوی دیگر، برنتفورد انتقال جیدون آنتونی از برنلی را نهایی کرده است. ارزش این انتقال با پاداشها تا ۱۷ میلیون پوند اعلام شده و این وینگر قراردادی چهار ساله با گزینه تمدید برای یک فصل دیگر امضا کرده است.
در اسکاتلند، سلتیک نیز در آستانه جذب کامیلو دوران، مهاجم قرهباغ، قرار دارد. طبق گزارشها، این انتقال حدود ۶ میلیون پوند ارزش دارد که شامل ۳ میلیون پوند مبلغ اولیه و نزدیک به ۳ میلیون پوند پاداش خواهد بود. مارتین اونیل، سرمربی سلتیک، تأیید کرده این بازیکن در حال انجام مراحل پزشکی است و احتمالاً به اردوی آمادهسازی تیم در پرتغال اضافه خواهد شد.
در همین حال، استونویلا با خبر بدی از اردوی تیم ملی بلژیک روبهرو شد. آمادو اونانا، هافبک این تیم، در جریان دیدار بلژیک برابر آمریکا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی دچار پارگی رباط صلیبی شد و برای مدت طولانی از میادین دور خواهد بود.
در چمپیونشیپ نیز پرستون با انتقال دائمی آلفی دیواین از تاتنهام رکورد نقلوانتقالاتی خود را شکست. این هافبک که فصل گذشته به صورت قرضی در پرستون بازی کرده بود، با قراردادی پنجساله به این باشگاه پیوست و ارزش انتقال او میتواند تا ۶ میلیون پوند افزایش پیدا کند.
همچنین برایتون در حال مذاکره پیشرفته با لایپزیش برای انتقال برایان گرودا است. این انتقال به صورت قرضی همراه با بند خرید اجباری در صورت تحقق برخی شرایط در حال بررسی است. گرودا نیمفصل دوم فصل گذشته را نیز به صورت قرضی در لایپزیش گذرانده بود.