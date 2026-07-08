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آربلوا جانشین مارکو سیلوا در فولام شد

آربلوا جانشین مارکو سیلوا در فولام شد
کد خبر : 1810193
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باشگاه فولام آلوارو آربلوا را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد تا این مربی اسپانیایی جانشین مارکو سیلوا در کراون کاتج شود.

به گزارش ایلنا، باشگاه فولام به صورت رسمی اعلام کرد آلوارو آربلوا، سرمربی پیشین رئال مادرید، هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. این مربی اسپانیایی با امضای قراردادی سه‌ساله به عنوان جانشین مارکو سیلوا انتخاب شد؛ سرمربی پرتغالی‌ای که پس از پایان قراردادش از فولام جدا شد و راهی بنفیکا شد.

آربلوا که در ماه مه از رئال مادرید جدا شده بود، حالا تجربه تازه‌ای را در لیگ برتر انگلیس آغاز خواهد کرد. او پس از امضای قرارداد با فولام گفت: «برای من افتخار بزرگی است که این مرحله جدید را در فولام، قدیمی‌ترین باشگاه لندن، آغاز می‌کنم.»

او در ادامه اظهار داشت: «احساس مسئولیت بزرگی دارم و از آقای شاهد خان و تونی خان به خاطر اعتمادی که برای هدایت فولام در لیگ برتر به من داشته‌اند، عمیقاً سپاسگزارم.»

سرمربی جدید فولام همچنین درباره شروع کار خود در این تیم گفت: «واقعاً مشتاقم فضای کراون کاتج را در کنار هواداران فولام تجربه کنم و هفته آینده تمرینات پیش‌فصل را با بازیکنان آغاز کنیم. مطمئنم سفر فوق‌العاده‌ای را با هم تجربه خواهیم کرد. زنده باد فولام!»

فولام پس از جدایی مارکو سیلوا وارد مرحله تازه‌ای شده و مدیران این باشگاه امیدوارند آربلوا بتواند با ایده‌های جدید خود، مسیر موفقیت‌آمیزی را در لیگ برتر برای این تیم رقم بزند.

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