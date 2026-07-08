مدافع فاینورد درباره پیشنهاد رئال و بایرن مونیخ: شاید بروم، شاید هم بمانم
مدافع فاینورد در حالی که مورد توجه چند باشگاه بزرگ اروپایی قرار دارد، تأکید کرد هنوز تصمیمی برای جدایی از این تیم نگرفته است.
به گزارش ایلنا، مدافع تیم فاینورد پس از پیروزی ۶ بر صفر تیمش در دیداری دوستانه، درباره وضعیت خود، فصل گذشته و احتمال جدایی از این باشگاه صحبت کرد؛ موضوعی که در هفتههای اخیر با توجه به علاقه چند تیم بزرگ اروپایی به او مورد توجه قرار گرفته است.
این بازیکن که فصل گذشته به دلیل مصدومیتهای متعدد فرصت زیادی برای بازی پیدا نکرد، درباره شرایط خود گفت: «من فصل گذشته خیلی بازی نکردم و احساس میکردم هنوز به تعطیلات نیاز ندارم. به نوعی تازه شروع کرده بودم، اما این تجربه در نهایت برایم مفید بود.»
او در پایان فصل گذشته گفته بود شاید آخرین بازی خود را برای فاینورد انجام داده باشد، اما حالا موضع محتاطانهتری نسبت به آیندهاش دارد. این مدافع در این باره اظهار داشت: «صادقانه بگویم نمیدانم آینده چه خواهد شد؛ همه چیز ممکن است. احساس نمیکنم حتماً باید از فاینورد جدا شوم، چون در این تیم احساس خوبی دارم و از مربی جدید هم راضی هستم. اما هیچکس نمیداند چه اتفاقی رخ خواهد داد.»
این بازیکن در ماههای گذشته مورد توجه باشگاههایی مانند پاریسنژرمن، منچسترسیتی و بایرن مونیخ قرار گرفته و نام او در اطراف چند پروژه بزرگ اروپایی مطرح شده است. او درباره این شایعات گفت: «بایرن هرگز به طور جدی به من نزدیک نشد، اما هنوز هم ممکن است این اتفاق بیفتد. دقیقاً نمیدانم وضعیت چگونه است و این موضوع به مدیر برنامههایم مربوط میشود. اما نمیتوانم دروغ بگویم؛ چند باشگاه به من نزدیک شدهاند.»
با وجود این علاقهها، مدافع فاینورد تأکید کرد که ماندن در این تیم نیز همچنان یک گزینه جدی برای اوست. او گفت: «من هنوز با فاینورد قهرمان نشدهام و این یکی از اهدافم است. ما این فصل برای رسیدن به این هدف تلاش خواهیم کرد.»
او همچنین درباره هدف ملی خود افزود: «میخواهم به تیم ملی هلند دعوت شوم، هرچند در این مسیر رقبای خوبی دارم. باید به خودم ایمان داشته باشم و امیدوارم بتوانم در این فصل برای تیم ملی بازی کنم.»
با این شرایط، آینده این مدافع همچنان نامشخص است؛ بازیکنی که از یک سو در فاینورد احساس خوبی دارد و از سوی دیگر، توجه چند باشگاه مهم اروپایی میتواند مسیر تازهای پیش روی او قرار دهد.