امیدواری اسپانیا به بازگشت نیکو ویلیامز مقابل بلژیک

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا پس از پیروزی دشوار برابر پرتغال، حالا خود را برای دیدار حساس مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که ممکن است با بازگشت یکی از مهره‌های مهم لوئیس دلافوئنته همراه باشد.

نیکو ویلیامز، مهاجم ۲۳ ساله اتلتیک بیلبائو، که به دلیل مصدومیت عضلانی مدتی از ترکیب اسپانیا دور بود، روند بهبودی خود را ادامه داده و امیدواری‌ها برای حضور او در بازی جمعه افزایش یافته است. این بازیکن پس از مصدومیت در دیدار برابر اروگوئه، نتوانست در مسابقات بعدی تیمش حضور داشته باشد اما اکنون به بازگشت نزدیک‌تر شده است.

ویلیامز در تمرینات اخیر همراه با بازیکنانی کار کرد که در دیدار برابر پرتغال فرصت زیادی برای بازی نداشتند یا اصلاً به میدان نرفتند. با این حال، او هنوز به شرایط ایده‌آل برای حضور در ترکیب اصلی نرسیده و احتمالاً در صورت نیاز، دلافوئنته از او به عنوان بازیکن تعویضی استفاده خواهد کرد.

مصدومیت این مهاجم اسپانیایی در تاریخ ۲۶ ژوئن و پس از برخورد شدید با نیکولاس دلا کروز رخ داد؛ اتفاقی که در ابتدا نگرانی‌هایی درباره پایان کار او در جام جهانی ایجاد کرده بود. با این حال، روند درمان و تمرینات فشرده باعث شده ویلیامز بار دیگر به حضور در میدان امیدوار شود.

در کنار وضعیت نیکو ویلیامز، آیمریک لاپورت و پائو کوبارسی، دو مدافع مرکزی اصلی اسپانیا، نیز در تمرینات اخیر به صورت جداگانه و در سالن بدنسازی کار کردند و در زمین تمرین حاضر نشدند. این دو بازیکن تنها نفراتی بودند که برنامه‌ای جدا از سایر اعضای تیم داشتند تا با آمادگی بیشتری به دیدار برابر بلژیک برسند.

اسپانیا در حالی آماده جدال با بلژیک می‌شود که بازگشت احتمالی ویلیامز می‌تواند دست دلافوئنته را برای تغییر جریان مسابقه بازتر کند؛ به‌ویژه در دیداری که سرعت، خلاقیت و قدرت نفوذ در کناره‌ها می‌تواند نقش مهمی در تعیین تیم صعودکننده داشته باشد.

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