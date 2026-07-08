به گزارش ایلنا، با پایان مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، آرژانتین تنها تیم آمریکای جنوبی است که توانسته به جمع هشت تیم برتر مسابقات راه پیدا کند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که چهار تیم از شش نماینده این قاره به مرحله حذفی رسیده بودند، اما در نهایت فقط مدافع عنوان قهرمانی توانست مسیر خود را ادامه دهد.

آخرین بار در جام جهانی ۲۰۰۲ بود که آمریکای جنوبی تنها یک نماینده در یک‌چهارم نهایی داشت؛ آن زمان برزیل تنها تیم باقی‌مانده این قاره بود و در نهایت توانست عنوان قهرمانی جهان را به دست بیاورد. حالا آرژانتین امیدوار است همان مسیر را تکرار کند و به عنوان تنها بازمانده فوتبال آمریکای جنوبی، بار دیگر قاره خود را به قهرمانی برساند.

کلمبیا آخرین تیم آمریکای جنوبی بود که از دور رقابت‌ها کنار رفت. این تیم پس از تساوی برابر سوئیس، در ضربات پنالتی شکست خورد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند. پیش از آن نیز برزیل با شکست برابر نروژ و پاراگوئه با باخت مقابل فرانسه، از جام جهانی حذف شده بودند.

در سوی دیگر، مرحله یک‌هشتم نهایی بار دیگر برتری فوتبال اروپا را نشان داد. شش تیم اروپایی به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیدند و بیشترین سهم را در میان قاره‌ها به خود اختصاص دادند. فرانسه، اسپانیا، نروژ، سوئیس، بلژیک و انگلیس نمایندگان اروپا در این مرحله هستند.

تنها حذف‌شده اروپایی در این مقطع پرتغال بود که در یک تقابل کاملاً اروپایی برابر اسپانیا شکست خورد و از ادامه مسابقات بازماند. آخرین بار در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز شش تیم اروپایی توانسته بودند به جمع هشت تیم پایانی برسند.

در کنار اروپا و آمریکای جنوبی، مراکش نیز به عنوان تنها نماینده آفریقا در مرحله یک‌چهارم نهایی حضور دارد. این تیم با شکست کانادا، یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶، به مسیر تاریخی خود ادامه داد و حالا در میان هشت تیم برتر جهان قرار گرفته است.

با این شرایط، مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با تسلط پررنگ اروپایی‌ها، حضور تنها یک تیم از آمریکای جنوبی و ادامه ماجراجویی مراکش برگزار خواهد شد.

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