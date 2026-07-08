به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باید به مصاف مراکش برود؛ دیداری حساس که انتخاب فاکوندو تلو، داور آرژانتینی، برای قضاوت آن واکنش‌هایی را در اردوی خروس‌ها به دنبال داشته است.

این انتخاب از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که فرانسه و آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر یکی از حساس‌ترین تقابل‌های تاریخ این رقابت‌ها را برگزار کردند؛ مسابقه‌ای که با شکست فرانسه و قهرمانی آرژانتین همراه شد و پس از آن نیز حواشی زیادی میان دو تیم و هوادارانشان شکل گرفت.

با این حال، بازیکنان فرانسه تلاش کرده‌اند این موضوع را کم‌اهمیت نشان دهند و تمرکز خود را روی زمین مسابقه حفظ کنند. دایوت آپامکانو، مدافع تیم ملی فرانسه و بایرن مونیخ، در واکنش به انتخاب داور آرژانتینی گفت: «من به داور توجهی ندارم. هرگز به این موضوع فکر نکرده‌ام. ما می‌خواهیم این بازی را ببریم و این تنها چیزی است که برای ما اهمیت دارد.»

ژان‌فیلیپ ماتتا، مهاجم کریستال پالاس، نیز تأکید کرد که انتخاب تیم داوری تأثیری بر رویکرد فرانسه نخواهد داشت. او گفت: «این موضوع هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند. ما تمرکز خود را حفظ می‌کنیم. اگر این داورها اینجا هستند، به خاطر این است که شایستگی قضاوت در این رقابت‌ها را دارند.»

رابین ریسه، دروازه‌بان سوم تیم ملی فرانسه و بازیکن لنس، با صراحت بیشتری درباره این مسئله صحبت کرد و گفت: «ما نباید دچار پارانویا شویم. پس از فینال آخرین جام جهانی تلخی‌هایی وجود داشت، اما این بخشی از بازی است. اگر این داورها اینجا هستند، به این دلیل است که در سطح این رقابت‌ها قرار دارند. ما باید روی چیزهایی تمرکز کنیم که می‌توانیم کنترل کنیم تا به مرحله بعد صعود کنیم.»

فرانسه در حالی آماده دیدار با مراکش می‌شود که این مسابقه می‌تواند یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله یک‌چهارم نهایی باشد؛ جدالی که برنده آن یک گام دیگر به فینال جام جهانی نزدیک‌تر خواهد شد.

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