برزیل با رتبه یازدهم به کار خود در جام جهانی پایان داد
تیم ملی برزیل پس از شکست برابر نروژ، جام جهانی ۲۰۲۶ را با یکی از ضعیفترین نتایج تاریخ خود به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال برزیل با هدایت کارلو آنچلوتی در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نروژ با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت؛ نتیجهای که باعث شد سلسائو در رده یازدهم جدول نهایی این دوره قرار بگیرد.
این جایگاه برای فوتبال برزیل اهمیت منفی ویژهای دارد، چرا که دومین نتیجه ضعیف این تیم در تاریخ حضورش در جام جهانی محسوب میشود. برزیل در ۲۳ دوره جام جهانی حاضر بوده و تنها در سال ۱۹۳۴ عملکردی بدتر از این داشت؛ زمانی که با شکست برابر اسپانیا در همان نخستین بازی، رقابتها را در رتبه چهاردهم به پایان رساند.
رتبه یازدهم برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ با جایگاه این تیم در جام جهانی ۱۹۶۶ برابر است؛ دورهای که سلسائو در مرحله گروهی رقابتهای ۱۶ تیمی حذف شد و نتوانست از عنوان مدعی همیشگی خود دفاع کند.
برزیل همچنان تنها تیم پنجستاره تاریخ جام جهانی است و با قهرمانی در سالهای ۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۷۰، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ پرافتخارترین تیم این رقابتها به شمار میرود. این تیم همچنین در سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۹۸ نایبقهرمان شده، در سالهای ۱۹۳۸ و ۱۹۷۸ به مقام سوم رسیده و در سالهای ۱۹۷۴ و ۲۰۱۴ نیز عنوان چهارمی را به دست آورده است.
با این حال، حذفهای زودهنگام در سالهای مختلف نیز بخشی از تاریخ جام جهانی برزیل بوده است. سلسائو در چند دوره پیش از رسیدن به نیمهنهایی متوقف شده و چهار بار در رتبه پنجم، شامل سالهای ۱۹۵۴، ۱۹۸۲، ۱۹۸۶ و ۲۰۰۶ قرار گرفته است. این تیم همچنین در سالهای ۱۹۳۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ جایگاه ششم را کسب کرده بود.
جام جهانی ۲۰۲۶ برای کریستیانو رونالدو نیز پایان خوشی نداشت. پرتغال در آخرین حضور احتمالی این ستاره در جام جهانی، در رتبه سیزدهم قرار گرفت. بهترین عملکرد رونالدو در این مسابقات به سال ۲۰۰۶ برمیگردد؛ زمانی که همراه پرتغال به مقام چهارم جام جهانی رسید.
در این دوره، برزیل تنها تیم بزرگی نبود که در مرحله یکهشتم نهایی کنار رفت. دو میزبان مسابقات، آمریکا و کانادا، نیز در همین مرحله از جام حذف شدند. در میان میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶، مکزیک بهترین عملکرد را داشت و با قرار گرفتن در رتبه نهم به کار خود پایان داد.